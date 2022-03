Kladno vyhlašuje už pár let útok na postup do Superligy, ale už v základní části jeho výkony drhly. Skončilo až páté a nakonec se to ukázalo jako důležitý faktor neúspěchu Karlovy Vary měly v rozhodujícím duelu výhodu domácího prostředí se skvělými fanoušky v zádech a dřevěnou palubovkou, na níž jsou více zvyklí.