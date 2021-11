Kladno má sice lepší tým než Jaroměř, ale ta nikdy nedá nic zadarmo a potvrdila to i tentokrát. Východočeši zaskočili hosty hlavně v úvodu druhého dějství dvěma góly, po nichž otočili na 2:1. Naštěstí pro Kanonýry vzápětí vyrovnal Přívara a další zkušený chlapík Chroust v závěru druhého dějství využil početní výhodu.

Klíčové momenty přišly na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy byl za hrubost vyloučen kladenský Hofer na pět minut, ale jeho spoluhráči skvěle oslabení ubránili a sami pak při své přesilovce udeřili Pixou, jenž proměnil skvělý pas Stůje.

Marek Pixa o chvíli později dovršil hattrick a zvýšil na 2:4, ke konci ještě Přívara proměnil trestné střílení, a tak další branka domácích už nic neřešila.

"V Jaroměři je nejtěžší povrch v první lize, je sem těžká cesta a o to víc jsem rád, že jsme zápas zvládli," těšilo Marka Pixu, podle něhož byl tým dobře připraven, i když brejky, o nichž vědět, úplně nepohlídal. "Klíčové bylo, že když jsme dostali dva góly na začátku druhé třetiny, vrátili jsme se k tomu, co jsme hráli od začátku a makali," dodal odchovanec Kladna.

„Z naší strany se nejednalo úplně o optimální výkon," přiznal kouč Martin Hovořák, podle něhož se po první vstřelené brance hra jeho týmu trochu rozpadla. "Začali jsme stát a kvůli tomu z našich chyb chodil soupeř do brejků. My pak měli problémy a museli jsme si uvědomit, co je potřeba, abychom duel otočili. Hra se změnila ve druhé polovině, dostala vyšší tempo. Podařilo se nám vstřelit pár šťastných branek a udržet vedení do konce. Ale myslím si, že máme na víc, protože v tréninku hrajeme úplně jinak,“ dodal Martin Hovořák.

Jaroměř - Kladno 4:6.

Branky a asistence: 23. Janeček (Kubina), 24. Hašek (Hejzlar), 53. Janeček (Škeřík), 58. Nožička (Janeček) – 8. Pixa (V. Novák), 29. Přívara (Riebauer), 39. Chroust (Pixa), 51. Pixa (Stůj), 54. Pixa (Riebauer), 57. Přívara. Rozhodčí: Baloun, Štengl. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:2. Třetiny: 0:1, 2:2, 2:3. Střely: 16:21.

Kanonýři: Weissgärber – Bachmaier, Přívara, Šefčík, Veselý, Stůj, V. Novák – Chroust, Riebauer, Janda – Bohuslávek, Papoušek, Höffer – J. Novák, Pfaur, Pixa – Kučera. Trenér: Hovořák.