Zápas dlouho kontrolovali a nesrazilo je ani bleskové snížení Brna na 3:4 hned po začátku třetí části. Začala doslova šílená třetina, v níž padlo devět branek a v euforii se střídaly obě party. Nejdříve ta hostující, která utekla až na 7:3, ale domácím pak zafungovala dokonale power-play.

Třemi góly během necelých dvou minut byli zpět ve hře, následně se pak ale čerstvě ošerpovaný maturant Bohuslávek prosadil (v utkání už podruhé) a jeho trefa se nakonec ukázala vítěznou. Brno totiž zase snížilo a ještě mělo více než tři minuty na vyrovnání, ale obrana Kladna v čele s gólmanem Ponomarevem už svatyni uhájila.

„Bylo to ubojované vítězství, konec se nám sice nepovedl, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Pomohlo nám proměňování šancí a trpělivá hra. To bylo zlomové,“ řekl kouč Kanonýrů Dušan Přívara.

Zdroj: Youtube

Jeho tým začal výborně také v nedělní odvetě, Veselý brzy navázal na svoje tři kanadské body ze soboty, ale Buldoci tentokrát hráli lépe a už do první pauzy otočili na 3:1. Pak už Kladnu moc šancí nedali. Utekli až na 6:1, ani pak to sice hosté nezabalili a dostali se až na 6:4, ale na obrat to tentokrát nestačilo.

„Bylo to ubojované utkání. Herně pro diváky asi nic moc. Brno dneska změnilo herní styl, což rozhodlo. Nicméně je to vyrovnaná série a my se těšíme na zápasy doma,“ hodnotil Dušan Přívara.

Zdroj: Youtube

Bulldogs Brno – Kanonýři Kladno 7:8 (1:2, 1:2, 5:4). Branky a asistence: 19. Kladivo (Gregr), 38. Svatoň (Gregr), 41. Kladivo (Kvapil), 53. Valachovič (Vítek), 54. Konečný (Mráz), 54. Vojtíšek (Marek), 57. Konečný (Mráz) - 3. Šefčík (Louvar), 4. Stůj (Veselý) 22. Bohuslávek (Veselý), 31. Louvar (Novák), 42. Veselý (Janda), 46. Fišer (Janda), 52. Janda (Bohuslávek), 55. Bohuslávek. Rozhodčí: Sýkora, Tkáč. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Střely: 35:26. Diváků: 230.

Bulldogs Brno – Kanonýři Kladno 7:4 (3:1, 3:2, 1:1). Branky a asistence: 12. Konečný (Mráz), 16. Svatoň (Sedmera), 19. Konečný (Kladivo), 28. Němec (Konečný), 33. Pešák (Vojtíšek), 37. Gregr (Kladivo), 59. Mráz - 7. Veselý (Louvar), 38. Stůj (Bohuslávek), 38. Novák (Louvar), 56. Veselý (Bohuslávek). Rozhodčí: Benačan, Šaroch. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:1. Stav série: 1:1.

Kanonýři: Ponomarev – Šefčík, Ullmann, Stůj, Veselý, Burian – Novák, Chroust, Louvar – Janda, Prudil, Bohuslávek – Hübner, Höffer, Matějka.