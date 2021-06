Nabídka ze Švýcarska přišla loni po předčasném ukončení sezony. „Najednou se nehrálo, všichni zavření doma a v depce. Člověk tehdy neměl do čeho píchnout. Pak ale přišla nabídka od skvělé švýcarské hráčky Corin Rüttimann, abychom s Martinou Řepkovou přijely pomoci Churu. Chvíli jsme přemýšlely, protože jsme ještě chtěly zůstat nějaký rok v Chodově, ale nakonec jsme odjely, a když to vezmu zpět, bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem v životě udělala,“ opakuje bojovnice, ale zároveň tvořivá obránkyně s vynikající střelbou.

Je Švýcarsku však nehraje jen florbal, tím se tam neuživíte. S Martinou Řepkovou nastoupily i do práce na padesátiprocentní úvazek. S tou první v prádelně moc spokojené nebyly klub jim tedy našel pozice v lešenářské firmě. „Ale lešení jsme nestavěly, spíš natíraly nebo čekaly někde v koutku až nám něco zadají. Nebo aby nás nikdo neviděl,“ směje se Nela, pro kterou to byla první zkušenost s manuální prací a je ráda, že si ji vyzkoušela – od podzimu jí klub najde zase nové zaměstnání.

Co se týče výsledků, Chur moc dobře nedopadl. Sezonu zahájil i díky Češkám skvěle, ale zase zasáhl koronavirus, soutěž se přerušila a poté už klub ležící mezi alpskými vrcholy nebyl schopen dostat se do formy. A vypadl ve čtvrtfinále play off, co se nečekalo. „Bohužel jsme nebyly schopné po tříměsíční pauze navázat na začátek sezony. Nechci se vymlouvat, ale nepomohl nám ani odchod Corin Rüttimanové do Švédska, je to podle mne nejlepší hráčka světa, která dávala průměrně dva tři góly na zápas. Ale myslím, že nový tým s novými trenéry má obrovský potenciál a těším se, až zase začneme a popereme se o nejvyšší příčky,“ plánuje novou sezonu dívka, která se mezi elitní hráčky světa dostala i díky tomu, že Kladně před lety trénovala s kluky.

Zahraniční hráčky musí být nejlepší, platí to i ve florbale a ve Švýcarsku. Češky v Churu to dokazovaly, oběma to střílelo výborně. Nela tvrdí, že u ní až překvapivě, i když také na posledním MS pálila z obránkyň nejlépe. „Ale šly jsme do jiné země a soutěže, přímočařejší, silovější a kvalitnější než je naše liga. Proto nejen mě překvapilo, že mi to tam docela padalo, tolik se mi nedařilo ani v naší lize. Takže do pozic lídrů jsme se s Martinou dostaly poměrně rychle a všichni nás tak brali. Chodíme na hřiště, když se láme chleba a to mi vyhovuje. Je to lepší než být v týmu plném hvězd, kde třeba máte víc trofejí, ale nespoléhají tam na vás tolik,“ nabízí svůj pohled na pozici jednoho z lídrů Piraní z Churu.

Češkám vyhovovalo také to, že Švýcaři si nejsou zvyklí utahovat ze soupeře, jehož porazí, tak jak to umí dokonale Češi. Pod Alpami se tohle nenosí a nejlepším příkladem je právě Corin Rütimannová. V roce 2017 zařídila na MS hattrickem výhru nad Češkami 3:2, v Neuchatelu 2019 byla u šíleného obratu z 1:6 na 7:6, který Češky tolik bolel. „Je neskutečně skromná a opna i další Švýcaři berou věci vážněji než my. Utahovat si umíme my, ale musíme ještě nějaký ten zápas vyhrát, abychom měli kde brát,“ usmívá se Nela Jiráková.

Jaký byl život ve Švýcarsku? Omezení kvůli koronaviru nebyla tak drsná jako u nás. Roušky si Švýcaři také museli nasadit, ale podle Nely až když už v Čechách to nejhorší končilo. Švýcaři jsou navíc podle ní zodpovědní a ohleduplní k okolí. Jiní než Češi. „Když se řekne, že se bude nosit rouška, neexistuje výjimka. Když někdo musí po příjezdu ze zahraničí do karantény, tak ji dodrží, absolutně ho nenapadne to porušit. Když jsme o tom uvažovaly my, tak koukali divně a říkali: Nenene! Může přijít kontrola!“ předestírá zásadní rozdíl mezi českým a švýcarským národem.

Bydlení měly holky v Churu krásné. Nela a Martina si našly společně se Slovenkou Katarínou Klapitovou čtyřpokojový byt v třicetitisícovém městě, takže když je potřeba, má každá svoje soukromí. Jen o vaření se prý moc nedělí, protože Klapitová je vegetariánka. „Ta by naše kuřátka asi nezchramstla,“ chechtá se Jiráková, která v krásném městě zůstane další dva roky, na které podepsala smlouvu.

„Kdybych někdy chtěla namalovat ideální město, namaluji Chur. Je božský, nic bych v něm neměnila. Je dál od větších měst, ale z každého místa vidíte Alpy, za patnáct minut jsem na kopci na lyžích, což je sen, protože lyže miluju. Ve městě všude dojdete, nebo dojedete na kole. Je tu spousta sportovního vyžití, posiloven, hřišť, a hlavně veřejných, nic soukromého. Pro sportovce je to ráj,“ dodala Nela Jiráková.

Ta dál fandí i svému Kladnu, odkud vyšla. Ambicióznímu klubu, který je rozhodnutý stát se špičkou v republice, pomáhá s nábory nejmenších a věří, že jednou florbal ve městě překoná i hokej, který je s Kladnem spjatý ohromnou silou. „Co se týče základny dětí, tam se to povede brzy, protože florbal je prostě levnějším sportem. Pro rodiny se slabším finančním zázemím je florbal ideální a v Kladně ho propagují suprově. Já se sem jednou asi vrátím a také pomohu. Vyšla jsem z Kladna, je to můj mateřský klub, on mě vychoval, prostě srdíčková věc. Tak kde jsem, jsem i díky klubu a chci mu to jednou vrátit,“ stylově uzavřela svoje povídání skvělá reprezentační obránkyně.