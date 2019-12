„Snažila jsem se hrát s klukama, co nejdéle to šlo. Tehdy jsme se přes unii pokoušeli vyjednat i výjimku, abych s nimi mohla hrát i celostátní soutěž, což bohužel nevyšlo. Šla jsme tehdy aspoň do dorosteneckého béčka a pořád mi to dalo víc, než kdybych hrála s holkama,“ vzpomíná Nela Jiráková, dnes už hráčka elitního ženského týmu z Chodova, kam přešla později už vlastně jako skoro hotová florbalistka. „Vycvičil mě ten klučičí florbal, je o něčem jiném, tvrdší, rychlejší. Dneska už bych si mezi kluky ani neškrtla, ale myslím, že mě to skvěle připravilo na mezinárodní akce.“

Nela byla sportovním talentem od malička. Jenže nebyl to florbal, v němž dlouho vynikala. Zářila ve stolním tenise. Několikrát se stala okresní přebornicí a pak dokonce ovládla krajský přebor. Víc jí ale nakonec chytil florbal, lépe se cítila v kolektivním sportu.

Svoje pingpongové umění by mohla prodat třeba i teď při MS ve Švýcarsku, protože děvčata mají na hotelu stůl. Jenže… „To bychom museli mít klasický stůl. My máme jen ten malinký a na něm může hrát každý,“ směje se, ale přece jen najde jednu hru, v níž mezi ostatními děvčaty z týmu válí. „Možná Město, země, věc, to mi docela jde,“ připomene hru, která má k dnešním počítačovým zázrakům daleko, ale jak vidno, udržela se i přes dlouhé generace.

Důležitá je při ní rychlost myšlení, ta Nelu zdobí také při florbalu. Na palubovce neuchatelské původně hokejové haly Patinoires du Littoral (v překladu kluziště na pobřeží) to předvádí v plné parádě a zatím se až na zápas se Švédskem, který českému týmu vůbec nevyšel, cítí dobře. „Pozitivita jsou v tom, že dvě ze soupeřek, které mohly být vyrovnané, jsme přehrály dvouciferným výsledkem. Za sebe jsem ale byla hodně zklamána z prohře se Švédskem. S nimi si musí všechno sednout, od obrany a útoku až k brankářce. Nám si to nesedlo a doufám, že si to sedne v pravý čas, třeba ve finále,“ doufá.

Sama svůj výkon nehodnotí, ale už to, že s další mladičkou obránkyní Beránkovou nastupuje za první formací Ratajová, Krupnová, Urbánková, leccos ukazuje. „Skvělý pocit a já si ho užívám. Před námi hrají tři hráčky ze švédské ligy, tedy TOP strop, co u nás můžeme najít. My z toho s Vendy Beránkovou hrozně moc čerpáme a využíváme toho,“ říká, ale přiznává, že zkušené hráčky si občas řeknou svoje. „Když jsme byly úplné novicky, tak na nás byly hodnější (úsměv). Asi jsme se s Vendy trochu uchlácholily naší hrou a občas je potřeba nás trochu sprdnout, abychom zase začali hrát tu naši drzou obranu,“ přiznává sebekriticky, nicméně dodává, že matadorky na mladé rozhodně nekřičí a spíš říkají připomínky, které do hry přinesou něco lepšího.

Nervozita ze šampionátu Nelu Jirákovou nesvazuje, přece jen už má přes mladý věk něco odehráno. Jen první zápas, ten je prý vždycky trochu zvláštní. „Tam bývají trochu vyjukané i zkušenější hráčky. Já na tom minulém šampionátu byla v pozici nováčka, nic se ode mne neočekávalo a to se vám vždycky hraje lépe. Teď už na mě hra trochu stojí, takže si nějakou zodpovědnost připouštím. Z toho možná občas pramení i nějaké chyby, které si ale v rozhodující fázi turnaje dovolit nesmím,“ má jasno.

Ten první opravdu důležitý přijde v sobotu, v semifinále proti Švýcarkám. Češky cítí velkou šanci na historický postup do finále, ale Helvétský kříž bude doma a má stejnou touhu, navíc přípravě na MS jeho hráčky obětovaly maximum volného času. Přesto si Nela Jiráková myslí, že budou hratelnější než Finky. „Jsem raději, že narazíme na Švýcarky, více mi vyhovují. Víme sice, že Finky jsou aktuálně horší, ale my je pořád nedokážeme porazit a přejet, kdežto se Švýcarkami je to vždycky padesát na padesát, buď, anebo. Navíc by mohla být plná hala, výborná atmosféra,“ těší se obránkyně, která by po sezoně mohla zamířit i na zahraniční angažmá, zájem o ni je.

Je tu ale škola a obor fyzioterapie na bioinženýrské fakultě se nedá studovat dálkově. „Mám choutky a vizi odejít do zahraničí. Lepší by bylo dodělat školu, ale možností je i přerušení studia. Uvažuji nad tím pořád. Ještě jak je teď mistrovství světa a vše se bije přes sebe. Uvidíme, teprve se rozhodnu,“ dodala Nela Jiráková.

Holka, jejíž florbal prostě musí bavit.