„S Dušanem jsme na tuto pozici dlouhodobě počítali. I když víme, že by byl ještě platný na hřišti, tak jsme rádi, že také on si vyhodnotil, že nejvíce prospěšný bude teď pro Kanonýry v trenérské roli. Máme v něj velkou důvěru a je z něj cítit touha po úspěchu,“ říká předseda Kanonýrů Zdeněk Jirák.

Sám Přívara tvrdí, že jeho první trenérské angažmá, kdy mužstvo vedl společně s rovněž hrajícím Ondřejem Riebauerem, bylo spíš náplastí, jak zastřešit sezonu. "Teď to bude plná trenéřina. Těším se na to,“ říká odchovanec Jihlavy, který následně získal se střešovickým Tatranem čtyři ligové tituly, pak se však stal pevnou součástí kladenského florbalu.

Odehrál tu deset sezon, během kterých nastoupil k 284 soutěžním zápasům za A-tým. Vstřelil v nich 230 branek a přidal 204 asistencí. „Původně jsem myslel, že se hráčská kariéra ještě o rok protáhne, než se vydám čistě na trenéřinu. Ale pro dobro klubu jsem se rozhodl ten krok udělat už teď. Cíl a vize zůstávají. Chci ukázat, že kádr máme dobrý, tudíž chci naplnit kladenské přání, tedy postoupit do Superligy. Do dvou let bych chtěl s týmem hrát důstojnou roli v nejvyšší soutěži. Jestli se to povede už příští rok, tak to bude nad plán,“ říká 35letý Přívara.

Stejné plány měli i jeho předchůdci. Uznávaný odborník Jan Pazdera je splnit nemohl, proti byl dvakrát covid. A ve třetí sezoně ho vedení klubu odvolalo, vztahy s některými jinými trenéry nebyly pro klub vůbec dobré.

Nahradil ho Martin Hovořák, jenže těsně nepřešel čtvrtfinále play off s Karlovými Vary. Ty měli Kanonýři na lopatě, ale Západočeši z ní seskočili, nakonec se rozjeli a dnes už jsou superligoví.

Kladno musí čekat a možná je rádo, že Vary postoupily. Velkého rivala totiž před lety neporazil ani tehdy začínající trenér Dušan Přívara.

„Ale je symbolem úspěšné generace. Dvakrát s Kladnem postoupil do nejvyšší soutěže. Bereme ho za našeho člověka, kterému plně věříme a chceme mu tak dát podmínky, aby rozvíjel trenérsky sebe i mužstvo, a byl s ním úspěšný. A je na něm cítit, že zájem o úspěch má,“ dodal Zdeněk Jirák.

