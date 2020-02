Na palubovce Bulldogs Brno vyhráli 4:3 (2:2, 1:2, 0:0), přičemž druhý celek tabulky porazili i v druhém vzájemném utkání.

Vítězové se v konečném pořadí posunuli na třetí příčku, která jim dává právo volby soupeře do play off jako třetím v pořadí. Volit se bude až po předkole 4. března. Kladno půjde na řadu po prvních Karlových Varech a zmiňovaném Brnu.

V moravské metropoli odehráli Kanonýři dobré utkání, jež měl výbornou úroveň, což ocenil i kouč poražených David Kyzlink. „Byla to dobrá prověrka před play off,“ prohlásil a litoval individuálních chyb svého týmu. „Jinak to byl vyrovnaný zápas,“ řekl.

Kladenští v utkání pouze jednou prohrávali a v samotném závěru úspěšně ubránili power play soupeře. Bylo to i díky zákrokům brankáře Blahy, jenž se do brankoviště postavil po dvouměsíční pauze zaviněné porušením disciplíny.

Trenér Jan Pazdera mínil, že v první třetině Brno výrazně přehrávali. „Měli jsme hodně šancí, které jsme zahodili. Od druhé třetiny bylo Brno více na míčku a často na naší polovině,“ řekl s tím, že občas měli štěstí.

Jinak si výkon týmu po lednové mizérii, kdy přišli o druhou příčku, pochvaloval. „Z naší strany určitě nejkoncentrovanější zápas za poslední dobu a kolektivně odpracovaná výhra proti silnému soupeři,“ uvedl kormidelník ambiciózního celku.

Nejzkušenější hráč Kanonýrů Dušan Přívara k základní části řekl, že vzhledem k reorganizaci klubu i jeho prvního týmu čekal, že budou míst výsledky jako na houpačce.

„Chtěli jsme být do čtvrtého místa, a to se povedlo. Doufám, že na play off budeme dobře připravení.“