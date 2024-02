S blížícím se play-off florbalové Kladno šturmuje a ukazuje, že síla jeho kádru není jen papírová. V sobotu vyhráli Kanonýři nad slezskou Letkou už posedmé v řadě, navíc jasně 10:3, a poskočili na druhé místo tabulky I. ligy. Ještě míří do Chomutova a pak hostí brněnské Gullivery, následně už vypukne jejich hlavní meta: play-off.

VIDEOMOMENTKY // Kanonýři Kladno - FbC Letka 10:3, 1. liga mužů, Kladno hala BIOS 3. 2. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Tak trochu v rytmu nejstaršího zpravodajského pořadu České televize – Branky-body-sekundy se odehrávalo sobotní utkání. Za dvě první písmena B můžeme u branek dosadit autora tří tref Matyáše Bachmaiera, u bodů máme další B – čtyřbodového Jakuba Bohuslavka. To vše během 3600 sekund mače, který Kanonýři ovládali až na malý výpadek ve druhé části téměř kompletně.

Ale nezářily jen tradiční opory. Musíme zmínit i mladíky. Kvůli nemocem a účasti Ferdy Tomáška na úspěšném výjezdu reprezentační juniorky do Švýcarska, dostali šanci další mladí borci. Debut měli Dominik Horák i Karel Frýba doslova snový, když oba skórovali a Frýbu dokonce se dvěma zásahy pasovali na hráče utkání. „To bude drahé,“ predikoval sedmnáctiletý talent.

Oba kluky přitom kouč Dušan Přívara poslal do hry až v půlce utkání, přesto se rychle dostali do provozní teploty. Frýba dokonce hrál první lajnu, Horák zase v obranném páru s ex-superligovým Kryštofem Krbcem. „Zpočátku jsem z toho byl nervózní, ale po prvním gólu mi naskočilo sebevědomí a už to bylo v pohodě. Rázem mi to šlo a nervozitu jsem tak hodil za hlavu,“ shrnul svoje pocity na klubovém webu Kanonýrů Frýba.

Oba šikovné borčíky pochválil i Dušan Přívara, oba podle něj příjemně překvapili jeho i diváky v hale. „Dominik je rozený střelec a dnes to dokázal. Jeho první střela na branku a hned z toho byl krásný gól. Karel ukázal své kvality a do budoucna je pro nás jedině dobře, že máme takové hráče,“ těší Přívaru.

Horší to bude s peněženkami mladíků, ty už se tolik těšit nebudou.

Jejich skvělé premiéry totiž ocení královský výběrčí daní Josef Hlinomaz z pohádky Pyšná princezna převtělený do Vojtěcha Pfaura. Právě on rozhodne o částce, která do kanonýrské kasičky připluje.

O co se bude hrát ve zbylých kolech? Ve hře je pořád první místo v tabulce. Kanonýři na něm už mohli být, kdy Bulldogs Brno prohrál v Ústí nad Labem v prodloužení. Jenže Buldoci vyhráli těsně už v základním hracím čase a tak stále drží první místo oni. Navíc mají snadnější los, protože hostující na Jižním městě proti předposledním Start98, následně přivítají jedenáctou Plzeň. „Jsme druzí, což je fajn, ale nás teď tabulka moc nezajímá, my potřebujeme zlepšit výkon, abychom ho vygradovali v play off,“ má jasno trenér Dušan Přívara.

Následující zápas v Chomutově jeho tým dobře prověří, Severočeši na Kladno vždycky zahrát uměli.