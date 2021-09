„Je to velký pozitivní impuls pro náš tým. Nejdůležitější bylo, že jsme zvládali kontrolovat balonek a soupeře k ničemu nepustit. Musíme se od toho odrazit a musíme Buldokům ukázat, že umíme hrát a že k nim jedeme vyhrát," řekl Pixa.

Jeho svěřenci kráčeli za vítězstvím sebevědomě a jistě. Do vedení je poslal v 8. minutě Pixa, který po Chroustově přihrávce prostřelil hostujícího brankáře pod rukou. V 17. minutě pak stejný hráč využil po standardní situaci přesilovku, aby ještě do konce třetiny dokonal čistý hattrick. Pixovo představení pokračovalo také ve druhé dvacetiminutovce, kdy po skvělém sólu přidal čtvrtý gól a následně pátý. Jeho pětigólový koncert pak doplnil ještě Bachmaier. V závěrečné části Kanonýři kontrolovali hru a výsledek se nezměnil.

„Naše herní převaha byla velká a myslím, že to skóre neodpovídá průběhu hry. Čeho si cením, je disciplinovaný výkon do obrany. Šlo vidět, že se hráči hodně soustředili, aby každý dobře odvedl svou práci dozadu a díky tomu jsme Štíry porazili. Těší mě, že jsme po dlouhé době zvládli odehrát duel bez nějakého zbytečného vyloučení," uvedl kouč Kanonýrů Jan Pazdera.

Byla to jednoznačná záležitost a především skvělé představení Marka Pixy. 22letý útočník nasázel během půlhodiny hned pět gólů a nasměroval Kanonýry k vítězství nad Českými Budějovicemi. A když Marek Macík udržel při své kladenské ligové premiéře čisté konto, byl z toho výsledek 6:0. Už v úterý hraje Kladno v Brně proti místním Bulldogs, kteří zatím mají po čtyřech zápasech plný počet 12 bodů.

