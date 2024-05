Na hřišti nepřehlédnutelný bojovník se skvělou technikou, viděním i střelbou. Význam slova komplexní hráč na Tadeáše Chrousta sedí dokonale. A protože loňská posila z elitního klubu Mladé Boleslavi, s níž získal několik mistrovských titulů, do sestavy i kabiny florbalových Kanonýrů z Kladna zapadla dokonale, je vedení nadšené, že se s Tadeášem dohodlo i na další spolupráci.

Bratři Chroustové hájí barvy Kanonýrů Kladno: vlevo starší Tomáš, vedle Tadeáš | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Vedení Kanonýrů maká, všichni vědí co je v sázce. Tady nestojí o to spadnout do baráže nebo sestoupit, jako se to klubu stalo v minulosti pokaždé, když do superligy nakoukl. Po dvojici Jakub Bohuslávek - Matyáš Bachmaier tak klub podepsal další ofenzivní hvězdu, která navíc má v klubu staršího bráchu Tomáše Chrousta.

„Udržení Tadeáše bylo pro nás jednou z klíčových priorit. V uplynulé sezoně ukázal, že je stále platným a produktivním hráčem, zároveň skvěle zapadl do týmu, který tu tvoříme. Velmi záhy jsme ho brali jako neodmyslitelnou postavu mužstva na příští sezonu,“ uvedl na klubových stránkách generální manažer Kanonýrů David Burda.

Tadeáš Chroust bodově zářil hlavně v základní části I. ligy, kde nasbíral ve 25 zápasech 50 bodů a byl nejlepším nahrávačem soutěže, když perfektně nabíjel zejména Matyáši Bachmaierovi. V play-off bodově ubral, ale zase skvěle bránil, tam se na jeho sílu a herní kázeň mohli trenéři spolehnout. Koneckonců v kariéře odehrál v nejvyšší soutěži superlize 358 utkání, v nichž nastřílel 166 branek a přidal 96 asistencí.

Mladší z bratrů Chroustů přiznal, že už během sezony obě strany cítily, že bude zájem pokračovat ve spolupráci. "V šatně je super kolektiv, kluci mě vzali a já si vybojoval pozici, která mi vyhovuje. Zároveň jsme splnili cíl, který jsme si před začátkem ročníku dali. A tak bylo logické pokračovat ve společné cestě, na kterou se těším,“ řekl Tadeáš Chroust, jenž ale nebude pouze hvězdou A mužstva, ale nově se stává také šéftrenérem mládeže (u týmů přípravky, elévů a mladších žáků), s čímž má zkušenosti už z Mladé Boleslavi. Zároveň bude trénovat elévy.

„Nejdůležitější pro mě bude pořádně poznat prostředí a všechny trenéry. Ale jak jsem měl možnost pozorovat a zjistit v průběhu sezony, tak základy jsou na Kladně na velmi dobré úrovni. Důkazem jsou hráči, kteří se dostali do A-týmu. Mým cílem bude rozšířit širokou základnu dětí, které bude sport bavit a budou mít takové prostředí, ve kterém se budou rozvíjet. K tomu budou samozřejmě potřeba stejně nadšení trenéři, bez kterých by to nešlo,“ dodal Tadeáš Chroust.