Některé zajímavé věci se však v klubu udály. Možná nejzajímavější je návrat Jana Louvara do mužstva. Legenda kladenského florbalu v něm už několik sezon nefigurovala, ale pak ho začal přemlouvat čtyřletý syn a k němu se přidal i trenér Dušan Přívara, někdejší Louvarův spolubojovník. „Myslel jsem si, že už je to uzavřená kapitola. Nicméně o mém úmyslu si občas někde zahrát se dozvěděl Dušan a už žhavil telefon. Teď se ještě uvidí, jestli bude můj návrat pro Kanonýry přínosem, nebo ne,“ usmíval se Louvar poté, co se dohodl na pevném návratu do mužstva bez jakýkoliv úlev. Jeho zkušenosti Kanonýři aktuálně hodně potřebují.

Další příchod je také docela pikantní. Ondřej Šimeček ještě na jaře pomáhal vyřadit Kladno z play-off v dresu Karlových Varů. V jejich dresu zahájil superligu, kam klub nakonec postoupil, ale protože před loňskou sezonou vlastně osm roků florbal nehrál, domluvil se v mateřském klubu, že by šel hostovat někam, kde bude mít dost prostoru dostat se do ideální formy. A přestože je Kladno roky velkým kladenským rivalem, vybral si právě Kanonýry.

Škola hokejových talentů podruhé. Důležitá je konkurence v tréninku, říká Jágr

„Na jaře to s Kladnem byla neskutečná série. Obrovské emoce, kdy Kladno mohlo ukončit sérii vyloženou šancí v prodloužení, ale nakonec se to obrátilo v náš prospěch… Ale co se týká rivality, tak ta pro mě začíná a končí na hřišti. Mimo něj si s každým rád podám ruku a pobavím se, tudíž když jsem se rozhodoval ohledně hostování, vůbec jsem žádnou rivalitu neřešil,“ řekl Šimeček, jenž už si zahrál v novém dresu dva zápasy a dal už také první gól.

Třetím zkušeným borcem, který se zapojil do mužstva, je Filip Ullman. Kapitán a hráč s velkými zkušenostmi z nejvyšší soutěže nehrál kvůli zlomenině kotníku florbal 345 dnů! Měl se vrátit až před Vánoci, ale už se cítí lépe, a tak mu trenér Dušan Přívara bude dávat postupně větší a větší porci minuti v zápasech.

Ocenění se dočkal jeden z největších kladenských talentů Jakub Bohuslávek, který je nově kapitánem českého národního týmu juniorů a získal s ním cenné druhé místo na mezinárodním turnaji ve Švýcarsku. Jeho o něco málo starší vrstevník Matyáš Bachmaier už má juniorku za sebou a získal s ní titul mistra světa i angažmá ve Švédsku (za Hagundu zapsal už první asistence). Teď je v nominaci nového reprezentačního mužstva do 23 roků, kam ho pozval trenér Jan Pazdera, jenž ho vedl ještě loni v Kladně.

Skvělého úspěchu dosáhla juniora Kanonýrů, která se přes hodně náročnou baráž s Plzní probila do nejvyšší soutěže, kterou hraje jen 12 nejlepších klubů Česka. Prvními soky budou o nadcházejícím víkendu v hale BIOS týmy Chodova a Bohemians. „Soupeři nám na úvod ukáží, zda se přes

své silné stránky budeme schopni prosazovat i proti těm nejlepším a zároveň odkryjí naše nedostatky,“ říká trenér Jan Buk, bývalý skvělý kladenský hráč.

A ještě jedna perlička z realizačního týmu na závěr: kondiční trenér áčka Jan Pechr se o víkendu oženil. Určitě vybral tu nejlepší!

Dodejme, že Kanonýry nyní čekají po dvě neděle venkovní zápasy v Českých Budějovicích a Plzni, doma se představí až v sobotu 22. října proti brněnským Gulliverům.

Obrazem: Altera se loučil s juniory vítězně, Skrčený veze z Chorvatska bronz