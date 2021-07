Skuhrovec přišel do Kladna jako posila ze severu Čech a kromě hraní v A týmu si vzal na starosti ženskou složku Kanonýrů a hlavně nejmenší děti, které lákal k florbalu. Byl hodně úspěšný, v klubu si ho cenili, ale vyšší moc je nyní proti další spolupráci. Michal ještě vedl děti na právě skončených Prague Games, ale hned poté musel rychle domů. Na vině je zdraví jeho táty. "Za necelé dva roky se vypracoval na jednoho z našich nejlepších trenérů, protože je samostatný, pracovitý a má schopnost vnímat věci v souvislostech, které pomohly rozvoji klubu. Teď bohužel v jeho rodině nastala situace, po které musí Michal upozadit celý florbal, nejen v roli trenéra, ale i hráče. Logicky dává rodinu na první místo. Přesouvá se do Litvínova a já obdivuji, jak složitou a těžkou situaci, ve které se nachází, zvládá. Mám absolutní pochopení, že se takto rozhodl,“ uvedl na stránkách Kanonýrů sportovní ředitel Jan Pazdera.

Také Skuhrovec poděkoval Janu Pazderovi, jenž ho hodně naučil. Domů ale musí, podpora táty je teď na prvním místě. „Táta je můj velký osobní vzor, zvládl v životě spoustu těžkých zápasů. S rodinou mne celý život ve všem podporovali. Nyní však nastala doba, kdy mu to vše chci vrátit. Jeho podporu a to, že mi byl vždy na blízku. Jediné co jsem si s Kladnem bohužel nesplnil, byl cíl nás všech o postupu do superligy. Kluci tu ale mají vytvořené prostředí a výborné podmínky k tomu, aby se jednou superligovým týmem stali,“ přeje si Michal Skuhrovec řečený Skútr, jemuž všichni z klubu přejí, aby se vše v jeho rodině vrátilo do správných kolejí.

Buk se přesune, střídá ho Hovořák

Druhá změna se týká jedné z ikon kladenského klubu Jana Buka. V posledních letech vedl mimořádně úspěšnou kladenskou generaci juniorů, dostal se s nimi mezi republikovou elitu a nebýt koronaviru, mohli se třeba dotknout společně i hvězd. Buk už ale u juniorky pokračovat nechtěl, přesto v klubu zůstane. A opět u úspěšné kategorie U13, kterou mají Kanonýři hodně talentovanou. Bude u ní působit jako asistent Janu Pazderovi, tedy šéftrenérovi Kanonýrů, který vede i mužský A tým. "Myšlenka vytvoření silného realizačního týmu se mi líbila, a proto jsem nabídku přijal. Věřím, že to bude další kladný impuls pro práci s mládeží v klubu a bude se nám dařit zlepšovat hráče po lidské i sportovní stránce,“ říká na webu Kanonýrů Jan Buk.

Jeho místo zaujme u juniorky Martin Hovořák. Bývalý mládežnický reprezentant v lyžování pochází ze Vsetína, ale ve florbalu se pohybuje už dlouho a dělal zmíněnému Pazderovi asistenta u celku Vinohrad. "Když mi Honza Pazdera odprezentoval fungování a zázemí oddílu, pochopil jsem, že Kanonýři vytvořili ambiciózní projekt, který pro mě osobně znamená možnost trenérské činnosti na velmi vysoké úrovni. To mě zaujalo a beru to jako obrovskou příležitost se opět posunout coby kouč,“ vysvětlil po svém nástupu do funkce Hovořák, pro něhož bude hlavním úkolem spojit síly kluků, kteří už hrají i za muže a v reprezentaci s těmi, pro které zatím florbal prioritou není. "Chci, aby se posouvali všichni," dodal Hovořák.