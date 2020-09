Přesto jako optimista kouká dál a přeje si, aby klub bojoval o postup znovu a sezona se tentokrát dohrála. „Podle mě vstupujeme do historicky nejtěžší sezony pro sportovce, protože není dané, za jakých okolností se sezona bude hodnotit a za jakých okolností se bude dávat vysvědčení,“ předpovídá trenér Jan Pazdera.

Zapravdu mu dal hned první soutěžní týden. Po středečním poháru se půlka týmu zdravotně sesypala a míří na vyšetření kvůli Covidu-19. Nedělní souboj s Letkou, úvodní v první lize, se musí přesunout.

Jirák s Pazderou před sezonou mluví o tom, že florbalový klub z Kladna má jednu jasnou prioritu: nastavit fungování klubu tak, jako by už v superlize byl. Jirák sám už totiž byl u třech postupů mezi elitu, po nichž však vždycky bylo vidět, že špička je dál a Kladno rychle poslala zpátky o štok dolů.

Tým se oproti loňsku zdá slabší a teprve hráči na hřišti ukáží, zda to tak je, či nikoliv.

Nicméně Švéd Joel Ahlin, s nímž odešel také Sebastian Andersson, a v ruském Omsku zatím pobývající Rus Trofimov – to oslabení je.

Navíc skončila klubová legenda Jan Louvar. Ve třiceti by ještě hrát mohl, dosud byl držitelem vlajky vlastně zakladatelů úspěšné kladenské dynastie, ale… „Rodina je pro něj přednější, mají malé dítě. Shodli jsme se, že už to dál s naší skutečně náročnou přípravou nedáme,“ mrzí Jana Pazderu, se Zdeňkem Jirákem ale potvrdili, že rozchod byl klidný a rádi by přichystali Janu Louvarovi slavnostní rozlučku.

Co se týče posil, přicházely loni i během sezony a hodně zvučné, letos se tak neděje. Klub místo toho vsadil na svoje elitní talenty v čele s Lukášem Bachmaierem, který usiluje o nominaci na mistrovství světa juniorů v Brně. A Jan Pazdera mu dá pořádnou šanci, v první formaci! Příležitost čeká také na další šikovné mladíky Jana Langa, Vojtěcha Šimáčka a Filipa Molhance. „Oslovil jsem několik desítek hráčů, ale nedohodli jsme se, nebo zamířili ke konkurenci. Možná i proto, tam nároky na jejich připravenost a sportovní život nejsou tak vysoké. Je to daň za identitu, kterou měníme. Kladno už není klub, který postavil před hráče na první ligu zcela nadstandardní podmínky a s minimálními nároky na jejich sportovní přístup. Věříme ale, že v dlouhodobém horizontu je tato cesta správná,“ popisuje Jan Pazdera, jenž je zároveň sportovním ředitelem klubu.

V mužstvu bude mít vlastně i svého nadřízeného, opora Ondřej Riebauer totiž na jaře přešel do pozice generálního manažera.

Tam si ho vedení připravovalo déle, protože jako někdejší opora TOP klubů má řadu kontaktů. Posílit ještě Kanonýři chtějí.

Změny v kádru Kanonýrů Kladno

Odchody:

Joel Ahlin, Sebastian Andersson (oba návrat do Švédska)

Ondřej Lupoměch (Start98)

Vojtěch Teslík (hostování Slaný)

David Sachr, Jan Louvar (ukončení kariéry)

Příchody:

Vojtěch Šimáček (FbŠ Bohemians)

Jan Lang (hostování Sparta Praha)

Matyáš Bachmaier, Filip Molhanec (z juniorky)