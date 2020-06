Kanonýři hledají nové zájemce o florbal. Hlásit se mohou i předškoláci

Hledáte pro své děti sport, který je zaujme a bude bavit? Co takhle florbal?! Kanonýři Kladno právě přijímají nové hráče i hráčky ve věku od 5 do 15 let.

Kanonýři Kladno se o mladé starají výborně. Nyní shánějí nové adepty florbalu | Foto: Kanonýři Kladno

„V prvních dvou týdnech si mohou vyzkoušet celý tréninkový režim zdarma, dokonce jim bezplatně zapůjčíme i florbalovou hokejku. Na začátku tedy stačí mít sálovou obuv, sportovní oblečení a pití. A pakliže se děti pro florbal nadchnou a budou chtít pokračovat dál, proberou rodiče s trenéry detailněji, jak to u nás funguje. Zároveň jim poradíme s výběrem správné délky a strany hokejky,“ popisuje šéftrenér mládeže Martin Czeczinkar. Florbal má obrovskou výhodu, že není technicky náročný. Stačí pár tréninků a děti mohou hned vyrazit na opravdové turnaje, kde bojují o vítězství a radují se z gólů. Kanonýři rovněž dbají na to, že u nich pracují licencovaní trenéři. U dětí rozvíjejí všestrannost i obecný sportovní rozvoj, dbají na zásady fair play i elementární slušnosti. A pozor – Kanonýry se mohou stát i předškoláci. Velmi populární je od loňského léta Kanonýrská školička, která je určená pro děti ve věku 5 a 6 let. Rozhodně v ní nejde o florbalový „dril“, ale zaměřuje se na všestrannou sportovní průpravu. „Děti v tréninku rozvíjejí pestrou formou především základní pohybové schopnosti, aby se snáze později začaly učit prvním florbalovým dovednostem. Vyzkouší si základy atletiky, gymnastiky, míčových her, her na rozvoj rychlosti a koordinace či cvičení na správné držení těla,“ popisuje trenér Michal Skuhrovec, který má právě nejmladší děti na starost. A jak se tedy Kanonýrem stát? Nejlépe se obrátit šéftrenéry mládeže - Michala Skuhrovce (774/355458, skuhrovec@kanonyrikladno.cz) či Martina Czeczinkara (773/241576, czeczinkar@kanonyrikladno.cz), kteří už rodiče nasměrují na konkrétní trénink podle věkového rozdělení. Michal Skuhrovec zodpovídá za děti do devíti roků a dívky, Martin Czeczinkar pak za ročníky 2011 a starší. Další informace najdete i na webových stránkách www.kanonyrikladno.cz v sekci NÁBOR. V Kladně se florbal chytá stále víc, zvedl návštěvnost ligy Přečíst článek ›

Autor: Redakce