V závěrečném dějství se bude v první řadě bojovat o umístění na třetí až páté příčce. Kladenští Kanonýři by chtěli patřit mezi kluby, které si budou do čtvrtfinálové fáze vybírat soupeře.

V druhé nejvyšší soutěži totiž už roky platí, že vítěz základní části si vybírá z týmů na pátém až šestém místě a dvou nejlepších z předkola. Po něm jde na řadu druhý v pořadí atd. Na čtvrtého soupeř logicky zbyde.

O prvenství Karlových Varů není pochyb, stejně jako o druhé pozici Bulldogs Brno, na jejichž palubovce Kladno (50 bodů) v sobotu v podvečer končí.

Třetí Chomutov (51) jede na osmý Havířov a páté Ústí nad Labem (50) do Znojma (9.). Kanonýři mají lepší vzájemná utkání s Ústím, naopak horší s Chomutovem.

Hattrickem se blýskl Miroslav Šnajdr, který v zimě přišel z Karlových Varů. A vypadá to, že se v novém týmu už adaptoval. Minulý týden dal dva góly Ústí, pak tři Havířovu. „To by měl být standard a už bylo na čase, aby to přišlo. Doufám, že to načasuji tak, aby mi střelecká pohoda vydržela co nejdéle v play off,“ hodnotil na webu Kanonýrů Šnajdr, který slavil před plnou tribunou pomyslným smeknutím klobouku. „Rád slavím góly, protože si myslím, že gól není samozřejmost. Bylo to gesto pro diváky, kteří mě hnali a pro kladenské děti, se kterými teď trávím dost času,“ vysvětloval Šnajdr, který se hned po přestupu zapojil do trénování mládeže u Kanonýrů. Zároveň měl v hledišti i část rodiny včetně maminky a přítelkyně, takže se chtěl vytáhnout i před nimi.



Povedlo se.

Kladno - Havířov 9:3. Foto: David Hácha