Smlouvu s Kanonýry má z brankářů zatím pouze Macík, jehož dobře zná hlavní kouč Kanonýrů Jan Pazdera. Ten dvacetiletého brankáře přesvědčil, aby podepsal Kladnu. Tam bude mladík zároveň dohlížet na výchovu dalších gólmanů a oplátkou mu klub bude přispívat na studium soukromé vysoké školy tělesné výchovy Palestra.

„U nabídky Kladna se mi líbila hlavně dlouhodobá vize týmu, kterou mi Honza (Pazdera) nastínil. Je to velice ambiciózní plán, což mi vyhovuje. Dalším důvodem byl určitě prostor a role v týmu, která bude o dost jiná než v Boleslavi,“ řekl Macík klubového webu Kanonýrů, kam podle svých slov přichází s velkou pokorou a chutí pomoct týmu v postupu do superligy. "To považuji pouze za první krok. Těším se na spolupráci jak hráčsky, tak trenérsky a budu se snažit vytěžit maximum z možností, které mi Kladno nabízí.“

Macík trénoval s Kladnem už od ledna, ale i vinou koronavirové pauzy podepsal smlouvu až nyní. Do přípravy se zapojil s dalším výraznou posilou z Mladé Boleslavi, Tomášem Chroustem. Jak už bylo řečeno, dobře se zná také s koučem, který ho v Bolce vedl. „Marka považuji za pracovitého brankáře, který k florbalu přistupuje s velkou profesionalitou. To je i hlavní důvod, proč jsem rád, že když se naskytla možnost ho získat na trvalý přestup, že se nám to podařilo. Od ledna nám v tréninku i přípravných zápasech ukazuje, že jde o mladého, pracovitého a talentovaného brankáře, který se – doufám – u nás vypracuje na superligovou úroveň. To je i jeho cíl,“ říká Pazdera.

Na Czech Open Kladno ve čtvrtek porazilo Kunratice 4:3 (dva góly Pixa) a Střešovice 5:3 (semnáctiletý Hugo Hübner 2+1!), v pátek ráno pak remizovalo se švýcarským Zugem 3:3. Ještě ho čekají duely s Plzní a v sobotu s Čelákovicemi.