Chroustovi obecnému se přezdívá májový brouk. Možná proto si florbaloví Kanonýři Kladno pospíšili a těsně před koncem května příchod jednoho Chrousta ohlásili. Jedná se o skvělého útočníka Tadeáše Chrousta, který doplní v týmu svého staršího bráchu Tomáše. Tadeáš hrál dosud v superligové Mladé Boleslavi, je tedy exkluzivní posilou do boje o postup do nejvyšší soutěže.

Tadeáš a Tomáš Chroustovi se sejdou v jednom dresu - Kanonýrů Kladno | Foto: Kanonýři Kladno

Tadeáš Chroust přichází zatím na hostování. V nejvyšší soutěži má odehráno 358 zápasů, nastřílel 166 branek a přidal 96 asistencí, v minulé sezoně byl kapitánem boleslavského týmu. „Mezi cíle samozřejmě patří postup do superligy,“ říká Tadeáš, mladší z bratrského dua Chroustů.

Není to první zvučná posila pro Kladno, už před dvěma týdny klub ohlásil senzační návrat svého odchovance Matyáše Bachmaiera ze Švédska. Ztrátou je naopak odchod dalšího mladíka Jakuba Bohuslávka do Sparty Praha.

Už poslední zápas Kladna v sezoně leccos naznačil. Tadeáš Chroust seděl na tribuně karlovarské haly a moc si přál, aby ten poslední krok do superligy bratr Tomáš i jeho parťáci zvládli. Nestalo se, i tak Chroust líčí: „Ta jízda play off byla výborná a moc jsem přál bráchovi i klukům, aby to už letos vyšlo,“ vypráví Chroust pro klubové stránky Kanonýrů a dodává: „Pro Kladno jsem se následně rozhodl, protože se mi líbila cesta a cíl, který tady je. Oslovilo mě i myšlení vedení klubu a jsem s ním ztotožněný.“

Strnad se vrátil k Rytířům, ale do jiných kulis. Kabina se dost změnila, říká

Také šéf Kanonýrů Zdeněk Jirák je nadšený, že se Chroustův příchod zrealizoval a očekává, že se útočník stane mentorem i vzorem pro mladé odchovance, které se v poslední sezoně podařilo do kádru A-týmu zabudovat.

„Tadeáš je pro nás ohromně cennou posilou v tom, že je to zkušený hráč, pravák a vítězný typ. Je to charakterově bezvadný kluk a pro nás je i velkou výhodou, že díky jeho bráchovi víme, co od něj můžeme čekat. Jsme přesvědčení, že je to vhodné doplnění do našeho týmu, který skládáme velmi citlivě v návaznosti, jak dobrý pocit jsme měli z konce sezony a z toho, jak v něm celek působil,“ říká Jirák, jehož management pracuje usilovně dál a intenzivně jedná o příchodu dalších hráčů.