Nově má pod palce dorostence, juniory a ženy. K tomu musí stíhat povinnosti u prvního týmu, jehož je součástí. Florbalista Miroslav Šnajdr přestoupil v lednu z konkurenčních Karlových Varů do týmu kladenských Kanonýrů a v klubu se rázem stal jedním z důležitých lidí.

Florbalisté Kladna ( bílém) porazili doma Havířov 9:3 a dál jsou ve hře o třetí místo v I. lize. S čelenkou se raduje autor hattricku Miroslav Šnajdr. | Foto: Foto: David Hácha

"Po půlroce dobře vidím, kam organizace směřuje, jaké má cíle a jak progresivní oddíl to je. Proto, když jsem dostal nabídku podílet se na rozvoji talentovaných dorostenců a juniorů, to byla pro mě čest a zároveň velká výzva," uvedl pro klubový web osmadvacetiletý trenér s tím, že by rádi vybudovali také kompletní ženskou složku. "Již nyní máme velmi nadějné dívky v žákovském a dorosteneckém věku," podotkl.