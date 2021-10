Kunratice vyřídili 13:2 a podruhé za sebou tam měli florbalisté Kladna klidný mač. V I. lize se ale zatím moc dopředu neposunuli, dvě prohry v úvodních kolech je drží na pátém místě. Vede suverén Bulldogs Brna bez ztráty body. Druhé je Ústí, další sok Kanonýrů z Kladna.

Florbal, I. liga, Kanonýři Kladno (v modrém) přehráli doma Sokol Brno jasně 7:3. | Foto: Deník

Zápas s Kunraticemi byl hodně rychle rozhodnutý. "My jsme do něj dobře vstoupili, za což musím kluky pochválit. Byli jsme koncentrovaní ve hře dozadu a šance, které jsme si vytvořili, jsme dokázali využít. Brzy jsme vedli 3:0 a jsem rád, že jsme se poučili z předchozích zápasů a udrželi jsme si velice dobrý základ do konce první třetiny. Ve druhém dějství se už do naší hry vkrádaly nepřesnosti, což mě mrzí,“ uvedl kouč Jan Pazdera.