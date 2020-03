Kanonýři byli v prvním duelu příliš opatrní, jiní než v základní části, kdy naopak hráli na hraně rizika. „Hrát jsme začali až ve třetí třetině, kdy bylo šancí dost. Jaroměři stačilo hrozně málo, aby vyhrála,“ posteskl si trenér Kladna Jan Pazdera.

Kouč Východočechů Martin Klapka spokojeně konstatoval, že utkání tvrdě odbojovali.

V neděli měli Kanonýři výtečný vstup do druhé třetiny. Díky dvěma zásahům Šnajdra odskočili na 4:1 a položili základ k vysoké výhře. Čtyřmi góly v řadě ji podtrhl Marek Pixa, který navázal na sobotní hattrick a potvrdil svá slova, že je hráčem pro play off.

Pazdera si pochvaloval, že družstvo bylo jako vyměněné. Jeho svěřenci podali hlavně týmový výkon. „V odvetách nás nečeká nic lehkého. Budeme muset navázat na nedělní výkon,“ řekl.

Kormidelník hostů Klapka viděl emotivní utkání, které soupeř dovedl do úspěšného konce. „Budeme se těšit do Jaroměře,“ uvedl.

Šéf kladenské střídačky ve třetí třetině na svém místě scházel, protože během přestávky dostal osobní trest. „Bylo to za hloupost. Za šestnáct let se mi to nestalo,“ řekl pro klubový web s tím, že sám sobě udělil pokutu.

Pazderova absence naštěstí nebyla znát, protože ho na výbornou zastoupili starší hráči. „Klobouk dolů před kluky, že je to nakoplo. Opakovat se to samozřejmě nebude, ale po výhře si mě kluci vychutnali,“ usmál se trenér Kanonýrů.