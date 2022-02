Kanonýři padli ve Znojmě a v play off je čeká rival z Varů

Ještě chybí jedno kolo základní části, ale florbaloví Kanonýři Kladno už tuší, s kým se asi střetnou. Po porážce ve Znojmě je jasné, že skončí čtvrtí nebo pátí, to samé i jejich sok. Jde o to, jaké soupeře si vybere do prvního kola play off vedoucí trio, ale rozhodně se nečeká, že by někdo ukázal právě na silné Kladno či Vary.

Kanonýři Kladno - TJ Znojmo LAUFEN CZ 0:8, 1. liga mužů, 13. kolo, 9. 12. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Se Znojmem Kladenští před Vánoci padli drsně doma 0:8, ale teď se jim vrátil do sestavy Chroust a i bez zkušených Riebauera a Přívary zahrál tým na jihu Moravy dobře. Naději na body držel prakticky až do konce, byť domácí byli ve vedení. Původně však ztráceli, když se v první části trefili hostující Bohuslávek s Kučerou. Znojmo ale pokaždé rychle reagovalo, otočilo až na 5:2, a až pak zase zabojovali hosté a dvěma trefami se vrátili do utkání. Měli i šance na vyrovnání, jenže nakonec skórovali domácí a v závěru vše jistili gólem do prázdné brány při power play Kanonýrů. Ty může těšit aspoň to, že proti soupeři podali mnohem lepší výkon než před Vánoci. Kladno v posledním kole nastoupí v Chomutově a pokud by vyhrálo za tři body a Vary nezískaly na půdě vedoucího Ústí ani bod, může se ještě dostat právě před Západočechy na čtvrtou pozici. Pak by začalo čtvrtfinálovou sérii doma. V opačném případě se začne u kolonády. Znojmo Laufen - Kanonýři Kladno 7:3 Branky a asistence: 7. Šrámek (Švéda), 19. Novák (Číhal), 21. Blažek, 26. Procházka (Šrámek), 27. Blažek (Šrámek), 48. Kriš (Šrámek), 59. Blažek - 4. Bohuslávek (Veselý), 13. Kučera (Stůj), 29. Papoušek (Pixa), 39. Veselý. Rozhodčí: Gavlas, Mikulka. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Třetiny: 2:2, 3:2, 2:0. Střely: 32:24. Diváků: 128. Kanonýři: Macík – Veselý, Šefčík, V. Novák, Stůj – Chroust, Bachmaier, Kučera – Bohuslávek, Papoušek, Pixa – Prudil, Šnajdr, J. Novák – Janda.