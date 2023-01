Ponomarev zachytal proti Plzni perfektně a vedlo se také dalšímu novicovi Adamu Kuchyňkovi ze Sparty.

Na první dva góly Nováka ještě hosté z Plzně odpověděli vyrovnáním, ale chvíli poté proměnil Ullman trestné střílení a ve třetí části stejný hráč připravil čtvrtý zásah Veselému v přesilovce. Koncovku si Kanonýři pohlídali, Bohuslávek střelou do prázdné zvýšil a pak ještě zkompletoval hattrick Novák.

Rytíři pálili slepými, čtrnácti tisícům fanoušků se ukázala hlavně Sparta

„Podzim se nám vůbec nepovedl, takže jsme rádi, že jsme do téhle části sezony vstoupili dobře a budeme se snažit na to navázat. Bylo tam vidět zlepšení a pozitivní věci, na kterých j,sme pracovali na tréninku,“ řekl jeden z hrdinů zápasů Vojtěch Novák.

„Získali jsme tři cenné body, práce ale ještě nekončí, protože musíme dál stoupat tabulkou. Na hřišti to byly dnes dva diametrální výkony. Kluci si vyzkoušeli to, co se stane, když neplní herní plán. To se nám hra rozpadla. A když jsme ho dodržovali, tak jsme měli hru pod kontrolou. Trochu jsme se nadřeli na góly, takže musíme zapracovat na střelbě ze střední vzdálenosti,“ hodntil výkon kouč Kladna Dušan Přívara.

Příští týden Kanonýři nastoupí v Brně proti Gullivers.

Branky a asistence: 14 Novák, 20. Novák (Pfaur), 35. Ullmann TS, 55. Veselý (Ullmann), 60. Bohuslávek, 60. Novák (Chroust) - 25. Tomášek (Malý), 31. Šebek (Čelakovský). Rozhodčí: Brak, Provazník. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Třetiny: 2:0, 1:2, 3:0. Střely: 20:24. Diváků: 66.



Kanonýři: Ponomarev – Prudil, Spurný, Veselý, Kuchyňka, Šefčík, Ullmann, Burian – Pfaur, Šimeček, Novák – Fišek, Krejčí, Bohuslávek – Janda, Chroust, Louvar.