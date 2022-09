Bližší pohled na soupisku ukazuje, že z ní zmizela skutečně jména, která dělala výraznou část kladenského výkonu. Největším oslabením je odchod velmi talentovaného Matyáše Bachmaiera do švédského Hagunda IF, ale mistra světa juniorů doma nikdo držet nechtěl. "Matyáš je hráč, který jednoznačně převyšuje úroveň 1. ligy. Věděli jsme, že ho bude těžké udržet i v případě našeho postupu do superligy, vždyť se během své první kompletní sezony v mužské kategorii stal naprosto klíčovým hráčem a ovládl bodování v základní části i play off. K tomu se stal mistrem světa a vysloužil si angažmá v nejprestižnější lize světa. To je unikát a my jsme hrdí, že jde o našeho odchovance,“ říká manažer Kanonýrů Ondřej Riebauer.

Bachmaier ale vzkazuje, že na dálku bude imaginárním členem týmu a bude ho podporovat na cestě do superligy. "Jsem si jist, že se na Kladně buduje něco výjimečného a snad se po návratu budu moct zúčastnit tohoto projektu,“ prohlásil.

Mimochodem i manažer Riebauer jako hráč končí a s ním také Dušan Přívara. První se bude věnovat už jen manažerské práci, druhý převzal mužstvo po trenéru Martinu Hovořákovi a trénovat bude tým ne jako před lety coby hrající kouč, ale pouze jako kouč. "V tom mám jasno. Hrát sice budu dál ale už jen za veterány," říká rezolutně Přívara, který udělal velkou kariéru v nejvyšší soutěži, ale stal se i kladenskou ikonou, protože za Kanonýry odehrál posledních deset sezon.

Pomůže Krbec vystavět most do Superligy? Kanonýři budou na elitní posilu sázet

Riebauer jen o málo méně a zřejmě by ještě týmu mohl pomoci, ale v týdnu se jeho rodina rozrostla o dalšího potomka a hráč se chce nyní víc věnovat ženě a dětem.

Časem sice prý není vyloučen jeho návrat, ale moc šancí mu nedává. "Už zůstanu spíše jen u manažerské pozice, to by musel být skutečně velký personální problém," řekl.

Bachmaier, Přívara, Riebauer, to už jsou tři hodně dobří borci, kteří zmizeli ze soupisky Kanonýrů. Není to ale vše.

Do zahraničí rovněž odešli útočník Marek Pixa, který během svého dvouletého studijního pobytu ve Švédsku bude působit v týmu Djurgardens (2. nejvyšší soutěž), další mistr světa juniorů Ondřej Papoušek zamířil do švýcarského Thunu, a odešel také zkušený Miroslav Šnajdr (Finsko).

Posilou číslo jedna je obránce Kryštof Krbec z Bohemians, který má na kontě dvě stovky superligových startů, posilami jsou i brankář Martin Frühbauer a hráči Jonáš Mareš, Josef Nový a Martin Krejčí. Výraznější roli dostávají v A-týmu také kladenští odchovanci, což byl před třemi lety jeden z cílů zdejšího restartu.

„Naše vize ale zůstává. Chtěl bych naplnit kladenské poslání a cíl, tedy hrát superligu. Můj názor je, že do dvou let bych chtěl hrát důstojnou roli v superlize, jestli se to povede příští rok, tak je to nadplán,“ vypráví Přívara.

Jeho tým čeká hodně proměněná první liga, která se stala tak trochu brněnským přeborem, protože hned pětice celků je z moravské metropole či kousek od ní. Kanonýři tak budou potřebovat hodně nervů na Dé jedničce, na druhou stranu odpadá většina dlouhých štrek do Slezska. Odpadl také fatální protivník - Karlovy Vary. S těmi se Kladno roky trápilo, i letos s nimi hodně smolně vypadlo v play off, ale soupeř nakonec postoupil do Superligy. "Už jsme měli Vary možná trochu i v hlavách," usmál se Dušan Přívara, který Západočeskému celku podlehl už jako hrající kouč a je tak dvojnásob rád, že už mu protivník nebude stát v cestě - jedině na konci sezony v baráži.

Do nového ročníku Kladno vstoupí v neděli zápasem v Chomutově, která má také tradičně silné mužstvo a navíc hraje svoje zápasy na parketách, na což nejsou Kladeňáci moc zvyklí.

Přesto věří, že vykročí správnou nohou.

Současný tým Kanonýrů může být silnější z pohledu týmovosti, věří Riebauer