„V den zápasu se určitě vyrojí vzpomínky, protože jsem v Boleslavi prožil roky, na které nezapomenu. Jinak ale na čtvrtfinále budu koukat jako na utkání proti těžkému soupeři. Pro nás bude klíčové, abychom uhráli co nejlepší výsledek a herně se prezentovali tak, abychom se po utkání mohli podívat sami sobě do tváře a říct si, že jsme odvedli dobrou práci,“ říká Jan Pazdera.

Není pochyb, kdo je favoritem. Mladá Boleslav i po Pazderově odchodu vede superligu (aktuálně o čtyři body), má nejlepší útok i obranu. V jejím kádru jsou špičkoví hráči, z nichž hned šest má medaili z mistrovství světa. Oproti tomu je Kladno mezi osmičkou čtvrtfinalistů jediným celkem, který nehraje nejvyšší soutěž. Ano, na své pohárové pouti už vyřadilo superligové celky Sparty a Black Angels, jenže teď vnímá duel spíš jako odměnu, než aby reálně věřilo, že Boleslav zaskočí.

„Pro Honzu bude výhoda, že zná hráče i styl, kterým Boleslav dlouhodobě hraje. Nijak extra se to po jeho odchodu nezměnilo, takže se na nás může dobře připravit. Ale cítím, že když k tomu zápasu přistoupíme dobře a budeme produktivní, tak ho musíme zvládnout,“ tvrdí Petr Novotný – muž, který za Pazdery dělal kapitána a teď po něm převzal vedení celku.

Sám Pazdera se u jeho slov pousměje. „Znám hráče i týmové pojetí, ale rozdíl mezi oběma celky je tak obrovský, že tu výhodu nemám jak použít. Pokud by proti sobě nastoupily dva týmy, které jsou si výkonnostně blíž, výhoda by to určitě byla. Na rovinu – Boleslav je naprostý favorit a byl by to zázrak, kdyby se nám podařilo postoupit. Ale hráčům před zápasem řeknu, že chci, aby náš výkon vypadal tak, že Boleslav bude muset předvést svůj standard, aby nás porazila.“

Neočekává, že by Boleslav i přes svůj nabitý program proti Kanonýrům cokoliv podcenila. Ví, že si umí zápasy, do kterých vstupuje jako jasný favorit, pohlídat. A tuší, že mnozí jeho bývalí hráči se budou chtít proti němu na Kladně vytáhnout. Spíš je zvědavý na výkon svého týmu – Kanonýři vyhráli posledních pět zápasů, ovšem trápí je marodka a neúplný kádr. V sobotu Havířově Pazdera cítil, že klíčoví hráči jsou hodně vyšťavení. Přesto nehodlá pohár obětovat, že by některé ze svěřenců šetřil.

„My ten zápas potřebujeme využít k tomu, abychom naši hru posunuli výš. Jsme v určité fázi vývoje. Samozřejmě je to konfrontace s týmem, který je na úplně jiné úrovni, než jsme teď my, takže se musíme zaměřit na náš výkon, ne na výsledek. My tam můžeme vytvořit spoustu zajímavých věcí, které budou důležité pro play off,“ míní Pazdera.

Čtvrtfinále poháru začíná ve středu 27. listopadu v 19:00, hraje se v kladenské hale BIOS a po utkání je na programu společná autogramiáda Kanonýrů a hráčů Mladé Boleslavi.