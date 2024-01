Výbornou formu si drží florbalisté Kladna. V sobotu vyhráli i na půdě druhého týmu tabulky I. ligy Ústí nad Labem a v tabulce se mu přiblížili na rozdíl tří bodů. Svěřenci kouče Dušany Přívary měli skvělý začátek a pak už jen náskok hlídali. Vyhráli 6:3 a nyní hostí v sobotu Plzeň.

Rozhodla třígólová lavina Kanonýrů v první části, kterou odstartoval přesnou ranou Bachmaier. Pak navrátilec ze Sparty Bohuslávek parádně nabil na druhý zásah Fišerovi a nakonec se v pádu prosadil i obránce Šefčík.

Od druhé třetiny se začali prosazovat také Severočeši, ale na jejich snížení vždycky našli Kladeňáci odpověď. Nejprve Novák po žabičce Bachmaiera a pak Bohuslávek, to chybělo pouhých šest vteřin do klaksonu. Ve třetí třetině na gól Ústí zareagoval opět Bachmaier a tentokrát dokonce velmi rychle, za pouhých 18 vteřin. Jeho tým pak už vedení udržel a má s Ústím vyrovnanou bilanci ze vzájemných zápasů.

"Pro nás skvělé tři body. Celých 60 minut jsme hráli, co jsme chtěli a odrazil to výsledek. Mohlo to být i o víc, ale před ústeckým gólmanem klobouk dolů, soupeře držel," pochválil svůj tým i brankáře Ústí nejlepší hráč zápas Matyáš Bachmaier. .

Ústí nad Labem - Kanonýři Kladno 3:6 (0:3, 2:2, 1:1).

Branky a asistence: 21. Horn (Fořt), 27. Vondruška (Semerád), 50. Vondruška (Tůma) - 8. Bachmaier (Krbec), 15. Fišer (Bohuslávek), 17. Šefčík, 27. Novák (Bachmaier), 40. Bohuslávek (Tomášek), 50. Bachmaier (Janda).

Kanonýři: Ponomarev – Stůj, Krbec, Šefčík, Svačinka, Kuchynka, Veselý – Fojtík, Bachmaier, Janda – Pfaur, Novák, Tad. Chroust – Tomášek, Bohuslávek, Fišer – Prudil.

Zdroj: Youtube