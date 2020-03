Série začne o víkendu na Kladně, kde se bude hrát v sobotu (19.00) i neděli (18.00). Další víkend se program přesune do města u Rozkoše. Dál postupuje celek, který třikrát zvítězí. V případě remízy se prodlužuje (10 min.), pak přichází na řadu nájezdy. Trenér Kladna, které touží po návratu do extraligy, Jan Pazdera, si uvědomuje sílu soupeře, jenž v přestupním termínu kvalitně posílil.

„Ač je nováčkem, tak měl v sezoně k dispozici tři hráče ze superligového Liberce, k tomu v zimě přišli další čtyři hráči se zkušenostmi z nejvyšší soutěže,“ řekl kouč pro klubový web s tím, že to bude trochu jiná Jaroměř, než kterou v sezoně potkávali.

„Rozhodně to proti nim nebude jednoduché, ale zároveň si myslíme, že určitá nesehranost toho týmu by pro nás mohla být výhoda,“ podotkl Pazdera a doplnil, že spoléhají na to, že se v play off na kladenské straně projeví dlouhodobá práce.

V semifinále si týmy soupeře nevolí, protože je dopředu znám pavouk.