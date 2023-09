Po výhře v Brně nad tamními Gullivery čeká prvoligové florbalisty Kladna také domácí premiéra. V sobotu si na ni můžete odskočit třeba z Dnů města, protože v hale Bios hostí Kanonýři ještě na jaře superligové Otrokovice od 18 hodin.

Jeden Chroust nestačil, teď už mají Kanonýři bráchy oba: vlevo starší Tomáš, vedle Tadeáš | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Těšit se můžete na spoustu zajímavostí, třeba na návrat Matyáše Bachmaiera ze švédské elitní soutěže do kladenského dresu, poprvé také na start hodně talentovaného sedmnáctiletého Ferdy Tomáška, jenž rozhodl právě duel v Brně. Anebo na jednu z nejsilnějších bratrských dvojic na české florbalové scéně. Po Tomáši Chroustovi totiž v létě do Kladna zamířil z velesilné Mladé Boleslavi také jeho o dva roky mladší brácha Tadeáš.

Oba bráchové byli v Brně rovněž hodně vidět, a jak to vidí do celé sezony, či jak vnímají kladenský plán na postup do nejvyšší soutěže, o tom odchovanci Vos a Future Praha mluvili v rozhovoru pro Kladenský deník.

Chlapi, trenér Dušan Přívara vás zařadil do prvního útoku s Maty Bachmaierem. Takže už jste spolu v minulosti hrávali?

Tomáš: Jasně, už od mala. V mládežnické kategorii jsme spolu hráli, protože Tadeáš je sice o dva roky mladší, ale byl ostaršený. Pak jsme se sešli také v Mladé Boleslavi, kde jsme hráli pohromadě celkem osm roků.

Tadeáši, co bylo důvodem vašeho příchodu do Kladna, přece jen je to o stupínek níž než superliga?

V Boleslavi jsem už neměl takové herní vytížení, jaké bych chtěl mít. Dostal jsem sice nějaké nabídky ze Superligy, ale mě nejvíc oslovilo Kladno: zdejší florbalové prostředí, fungování klubu a motivace dosáhnout něčeho nového. Tým jsem sledoval už na jaře v play-off a pak proti Varům a byla to úchvatná jízda, kterou jsme sledovali i s mými spoluhráči v Mladé Boleslavi. Nějaké zápasy jsme osobně navštívil a atmosféra celého klubu mne vtáhla. To dost rozhodlo pro tuhle nabídku.

Kde bydlíte, máte to do Kladna daleko?

Tomáš: Já ne, protože bydlím v Košířích a to je do Kladna půlhodinka cesty. Brácha to má o dost horší (úsměv).

Tadeáš: Je pravda, že bydlím pořád v Mladé Boleslavi, kde trénuji mládež. Cesta zabere minimálně půldruhé hodiny do Kladna, ale po tréninku občas přespím v Praze, kde jsem se narodil.

Hráli jste oba dlouhé roky za v té době nejlepší český klub v Mladé Boleslavi. Jaké máte vzpomínky na hraní s nejlepšími českými florbalisty?

Tomáš: Já na to vzpomínám moc dobře. Zápasy jsme si užívali, ale leckdy to pro nás byl spíš trénink. A opačně, tréninky bývaly zápasy. Kádr měl tak obří kvalitu, že tréninky zápasy samotné přebily. Hlavně vždycky v základní části, play-offem pro nás pak začínala pravá sezona.

Tadeáš: Je to tak, ale musíme také dodat, že to nebylo zadarmo. Bylo tam neuvěřitelné množství práce a tréninku. Nebylo to tedy jen tím, že by tam přišli nejlepší hráči, ale tím, jak k přípravě všichni přistupovali. Ostatní kluby proti nám byly obrovsky motivované, v tom to bylo v Bolce těžší.

Takže konkurence v týmu vás hnala dopředu?

Tadeáš: Konkurence musí být, ale musí být motivující a ne demotivující. Když to hráč vezme za správný konec, pomůže to celému týmu.

Tomáš: Konkurence v Bolce byla super, díky ní se všichni včetně nás mohli zlepšovat. A jak říkal brácha: přišli sice nejlepší hráči, ale na každém tréninku museli svou kvalitu potvrzovat. Říká se: Jak vypadá nejslabší tým, tak vypadá jeho nejslabší článek. Proto se i nejslabší článek v Boleslavi snažil být co nejlepší.

Zažili jste také elitní trenéry, v Kladně vás vede Dušan Přívara. Má za sebou vynikající hráčskou kariéru, ale jaký je kouč?

Tomáš: Už jsem zažil pár kluků, kteří začali po hráčské kariéře trénovat. Dušan oproti nim má výhodu, že florbal ještě pořád vnímá z pohledu hráče. Zná jeho společenskou roli a ví, že nehrajeme fotbal. A protože ještě nedávno hrál, není jeho příprava jen o teorii, což je za mě dobře.

Tadeáš: Pro mě je důležité, že Dušan je pozitivní člověk. Když přijdu do šatny, není nikdy kyselej, a když je nějaký problém, prostě ho nechá před šatnou. Navíc umí být lidský a ví, že někdy v životě nastanou věci, které se neprotnou s florbalem a hráč je musí vyřešit.

Konkurenci v I. lize máte určitě trochu zmapovánu, odkud vám hrozí asi největší nebezpečí pro cíl, kterým je postup do nejvyšší soutěže?

Tomáš: Co jsem zachytil, tak mne překvapil Hradec Králové. Měl výbornou přípravu, porazil v poháru Českou Lípu i Pardubice. Pozor si musíme dát na každoročně silné Bulldogs Brno, kvalitu má pokaždé také Ústí nad Labem. Dál uvidíme, všechny týmy nabraly zkušenosti.

Tadeáš: Nemám až takový přehled, ale spíš dojem, že v téhle lize může klidně každý porazit každého. Bude to extrémně vyrovnané a už proto bude extrémně důležitý každý zápas.