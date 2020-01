Kanonýři si zahrávají s ohněm

Už jen čtyři kola schází do konce základní části florbalové 1. ligy a hráči Kladna už ví, že budou mít co dělat, aby byli do čtvrtého místa a tím měli v prvním kole play off výhodu.

Chomutov - Kladno 6:4. Hostující Miroslav Šnajdr před brankou Jana Vlčka.. | Foto: Deník/ Roman Dušek