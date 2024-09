Rudolf Muzika dnes 19:18

Sedm let se pokoušeli vrátit do superligy a letos na jaře se jim to konečně povedlo. Je to už počtvrté, co se mezi elitu prodrápali a mají jednoznačný cíl: poprvé v historii soutěž udržet. V zemi stříbrných medailistů z mistrovství světa je to těžký úkol, ale zdá se, že tentokrát už by si z Kanonýrů nikdo střílet neměl.