Zatímco český národní tým v sobotu slavil senzační postup do finále světového šampionátu, Kladno o chvíli později rozjelo bitvu se Znojmem proslulým skvělým vínem i okurkami hodně divoce. Inkasovalo už po 46 vteřinách, ale nepoložilo se. Bohuslávek brzy vyrovnal a zažehl motory tak silně, že jeho skvělý výkon po zápase ocenil i kouč Dušan Přívara.

Nicméně Znojmo se dlouho drželo, až na čtvrtý zásah z hole Stůje v první, ani druhé třetině odpovědět nedokázalo.

Prostřední část se totiž Kladnu povedla defenzivně, Janoušek nedostal ani jeden gól a naopak Pfaur v polovině hracího času zvýšil po projetí celého placu na 5:3.

Ve florbale tohle nestačí, dva góly nejsou nic, ale tady to neplatilo. Zřejmě klíčový okamžik se zrodil hned na začátku třetí třetiny, když si před branku naběhla čerstvá posila z pražské Sparty Daniel Fišer a přidal šestý gól. Znojmo sice dokázalo ještě snížit, ale Kanonýři už si i díky Bohuslávkově brance a závěrečné trefě Šimečka do prázdné (přihrávající Chroust se zachoval víc než kamarádsky - pálit mohl sám) nenechalo vítězství vzít.

"Hodnotí se mi to lépe než v předchozích duelech, protože jsme po delší době získali tři body. Pramenilo to z toho, že jsme konečně plnili věci, které jsme si řekli. Ještě to není ideální, ale řekli jsme si, že pro nás je nejklíčovější druhá polovina sezony, kam směřujeme. A naše výkony mají gradovat právě tam," opakoval už dříve vyřčené plány Dušan Přívara a týmu poděkoval za bojovnost, zejména pak borcům vracejícím se po zranění.

Kanonýři Kladno - Laufen Znojmo 8:4 (4:3, 1:0, 3:1). Branky a asistence: 4. Bohuslávek, 7. Mareš, 13. Chroust (Šefčík), 19. Stůj (Fišer), 31. Pfaur (Veselý), 41. Fišer (Novák), 52. Bohuslávek (Fišer), 60. Šimeček (Chroust) - 1. Piskáček (Šrámek), 9. Blažek (Čech), 13. Kucharič (Daberger), 46. Kůn (Salava). Rozhodčí: Tichý, Kapr. Vyloučení: 4:1. Bez využití. Střely: 21:20. Diváků: 85.

Sestava Kanonýrů: Janoušek (Frühbauer) – Stůj, Veselý, Šefčík, Svačinka, Prudil, Nový – Chroust, Janda, Šimeček – Bohuslávek, Novák, Pfaur – Šimek, Spurný, Mareš – Matějka. Trenér: Přívara.

