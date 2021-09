Trenér Jan Pazdera mínil, že šlo o velký vykřičník, ale jeho Kanonýři úvod I. ligy florbalistů přece jen zvládli. Díky uragánu v poslední sedmiminutovce vyhráli 5:4. Rozhodující branku vstřelila výrazná letní posila Tomáš Chroust.

Florbalová liga: Kladno - Jaroměř 5:4. Nástup na utkání. | Foto: Kanonýři Kladno

Jaroměř dorazila v sobotu do Kladna oslabená jen ve třinácti hráčích. A tak se zatáhla, hrála na brejky a taktika jí skvěle vycházela. „Z minima vytěžili maximum, snad každý druhý jejich pobyt na naší polovině skončil brankou. My jsme to nezvládli mentálně,“ hartusil po utkání Jan Pazdera.