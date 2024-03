V elektrizující atmosféře našlapané sportovní haly Bios odstartovali florbalisté Kladna jízdu letošním play-off, ve které mají nejvyšší cíle. Brněnští Gulliveři jim sice v obou víkendových zápasech předvedli, že tohle je něco úplně jiného než základní část, ale Kanonýři přece jen obě utkání zvládli a o rozhodující třetí bod se poperou za týden v Brně.

„Pro nás to byla dobrá zkouška připravenosti na konec sezony. Nečekáme nic lehkého ani v dalším zápase, připravíme se na sto procent. Musíme poděkovat fanouškům, kteří byli po oba dva fantastičtí a moc nám pomohli,“ říkal po nedělní utkání jeden z jeho hlavních hrdinů, brankář Igor Ponomarev.

Jeho tým se strachoval o výsledky v sobotu i neděli. V prvním duelu to byla obrovská přetahovaná, kde hosté využili co mohli a dlouho byli ve skóre napřed. Domácí v poslední části sice otočili, ale radost jim dlouho nevydržela a byli nakonec šťastní, že v závěru ubránili oslabení a tím i remízu 7:7.

V prodloužení chybovali Gulliveři a za špatné střílení museli na trestnou oni. Nejproduktivnější kladenské duo je ztrestalo – Tadeáš Chroust nahrával, Matyáš Bachmaier svým třetím zásahem v zápase rozhodl.

„Bylo to první utkání play off, a tím i nervózní začátek, druhá třetina a i konec té třetí. Ale dotáhli jsme to do vítězného konce. Takový scénář jsem si i připouštěl, protože vím, jak dokáže být Brno houževnaté,“ komentoval kladenský kouč Dušan Přívara.

Ten mohl po půlročním zranění poprvé využít zkušeného kapitána Tomáše Chrousta, který v úvodu utkání dokonce skóroval a prožil úspěšný návrat na palubovku.

Naopak brankáři Melega i střídající Janoušek nedokázali přes snahu zastavoval výpady Gulliverů, a tak Přívara poslal v neděli do branky už zmíněného ruského veterána Igora Ponomareva, který v Česku žije a hraje už dlouhé roky.

Ponomarev táhl Kladno v play-off už loni, a také letos do něj vstoupil úchvatně. Inkasoval jedinkrát za stavu 2:0, ale poté držel jednogólový náskok až do konce. V 58. minutě zlomit vyrovnanou bitvu pro změnu mladíček Ferdinand Tomášek a po jeho trefě na 3:1 museli Brňané otevřít hledí a dostali další dva branky – 5:1.

„Opět to bylo náročné utkání, je dobře, že to má takové tempo, grády a napětí. Je to pro nás super série, diváci se nenudí, láme se to v poslední chvíli. Jedeme do Brna, kde musíme urvat jedno vítězství a uděláme maximum, abychom se vrátili Kladna s postupem do semifinále,“ řekl Dušan Přívara.

Jeho tým si bude muset dát pozor na dvojici Matula – Černoch. V prvním duelu obstarali oba celkem 10 kanadských bodů (!), v odvetě už naštěstí žádný.

Na kladenské straně vládne nepřekvapivě Matyáš Bachmaier, ten nasbíral už sedm bodů (5+2), pět bodů přidala i předsezonní posila z Mladé Boleslavi Tadeáš Chroust.

Utkání sledovalo celkem 740 diváků, to je na florbal obrovský počin.

Kanonýři Kladno – Sokol Brno Gullivers 8:7

Branky a asistence: 3. Bachmaier (Svačinka), 6. Tom. Chroust, 20. Bohuslávek (Pfaur), 31. Tomášek (Bachmaier), 37. Krbec (Tad. Chroust), 49. Bachmaier (Bohuslávek), 52. Bohuslávek (Tomášek), 63. Bachmaier (Tad. Chroust) - 11. Matula (Černoch), 13. Černoch (Nechvátal), 16. Valeš (Synek), 21. Černoch (Matula), 23. Matula, 38. Matula (Černoch), 56. Matula (Černoch). Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Třetiny: 3:3, 2:3, 2:1 - 1:0. Střely: 26:29. Diváků: 407.

Sestava Kanonýrů: Melega (41. Janoušek) – Krbec, Šefčík, Svačinka, Tomášek, Veselý, Stůj – Novák, Bachmaier, Tad. Chroust – Bohuslávek, Pfaur, Janda – Tom. Chroust, Papoušek, Fojtík – Prudil, Hübner, Spurný. Trenér: Přívara.

Kanonýři Kladno – Sokol Brno Gullivers 5:1

Branky a asistence: 7. Bachmaier (Svačinka), 12. Tad. Chroust (Krbec) 58. Tomášek (Tad. Chroust), 59. Novák (Bachmaier), 60. Janda (Bachmaier) - 18. Kadlec (Boček). Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Třetiny: 2:1, 0:0, 3:0. Střely: 25:21. Diváků: 333. Stav série: 2:0.

Sestava Kanonýrů: Ponomarev – Krbec, Šefčík, Svačinka, Tomášek, Veselý, Stůj – Novák, Bachmaier, Tad. Chroust – Bohuslávek, Pfaur, Janda – Tom. Chroust, Papoušek, Fišer – Prudil, Hübner, Fojtík. Trenér: Přívara.