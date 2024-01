/FOTO, VIDEO/ Nabitý kádr kladenských Kanonýrů, v němž už chybí jediné velké jméno dlouhodobě marodícího Toma Chrousta v I. lize soupeře válcuje. V sobotu to odnesla Plzeň sprškou 9:2, když zářilo duo Matyáš Bachmaier – Tadeáš Chroust. Dohromady vyprodukovali tihle borci s jednoznačně superligovými kvalitami devět kanadských bodů.

Videomomentky // Kanonýři Kladno - FbC Plzeň 9:2, 1. liga mužů, 20. 1. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Na jaře to s Plzní byla v play-off bitva, ale v nové sezoně jí Kladno nešetří. Na podzim to na západě vykrystalizovalo do senzační výhry 10:0 a teď to o moc slabší nebylo – 9:2. Kladenští chlapi začali jak si předsevzali, ostře a do 15. minuty vedli 3:0.

Pak sice na tempu ubrali, ale dlouho to vypadalo, že brankář Melega nedovolí Plzni stejně jako na podzim žádnou gólovou radost. To se nakonec nepovedlo paradoxně při kladenské přesilovce. Ty Kanonýrům šly výborně, proměnili čtyři, ale také si po jedné chybě nechali utéct Brabce a ten Melegu o čisté konto obral.

Závěr vyšperkovali hosté nečekanou power-play. Jeden gól jim to přineslo, ale dva dostali a jeden navrch od benjamínka Tomáška byl technický.

Ani gól a osmá prohra v řadě. Krize Rytířů vrcholí. Jediné plus gólman

„Jsou to pro nás krásné tři body, až na některé pasáže ve druhé třetiny, kdy jsme z toho vypadli, jsme kontrolovali hru. Jinak skvělá hra na míčku, skvělé přesilovky, které nám v poslední době jdou,“ chválil tým Matyáš Bachmaier.

Ten je aktuálně vedoucím mužem kanadského bodování celé soutěže, když ve 20 zápasech vyprodukoval 54 bodů (29+25). Nejlepší je také v počtu asistencí (ve střelcích je těsně druhý za otrokovickým Gálem) a také v přesilovkových gólech, jichž vstřelil 12.

A další Kladeňáci? Ivan Ponomarev je nejlepší mezi gólmany s průměrem 3,23 a druhý v úspěšností zásahů (84,43), Jakub Janoušek pátý (82,82). Zlým mužem je tradičně Matěj Stůj, drsný bek má 30 trestných minut a je čtvrtý v pořadí.

Tadeáš Chroust nasbíral 40 kanadských bodů (17+23) a je v pořadí čtvrtý.

V týmových statistikách, tedy úspěšnosti střelby, počtu výher a počtu vstřelených gólů jsou Kanonýři vždy druzí za vedoucím týmem tabulky Bulldogs Brno, nejlepší jsou pak ve využití přesilovek (45,45) a při hře v oslabení (80,95).