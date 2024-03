Florbalisté brněnských Gullivers ukázali favoritovi z Kladna, že v play-off není lehkých soupeřů. V sobotu dokonce Gulliveři vyhráli 3:1, ale v neděli už se Kanonýři vyspali na zápas lépe a po výhře 7:3 uzavřeli čtvrtfinálovou sérii poměrem 3:1. V semifinále je čeká ještě loni superligový celek Otrokovic.

Kanonýři Kladno - Gullivers Brno 5:1, 1.LM /play off/ 3. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

„Sobota nám nesedla. Nedávali jsme ani jasné šance do prázdné brány, ale bylo to tím, že jsme nenajeli pořádně na styl hry v play-off, což už se nám dělo trochu doma. Kluci asi počítali s tím, že Brno bude slabší, ale to jim jasně ukázalo, že nedá kůži lacino,“ říkal trenér Dušan Přívara po prohře 1:3, která Kladeňáky vyvedla z míry, ale zareagovali parádně.

V neděli už byl na palubovce jiný tým, i když to do poloviny zápasu byla zase obrovská bitva. Po úvodní přesné teči Jandy totiž Černoch z trestného střílení vyrovnal, ale následně se v přesilovce trefil Stůj a emotivně svou trefu oslavil.

V polovině duel se prosadil dvakrát Bohuslávek, nejdřív po křížném pasu Pfaura gólem a pak přihrávkou na Fojtíka. Pak už hosté měli duel pod kontrolou, Brno korigovalo až v závěru za stavu 1:7.

„Ten druhý zápas už byl adekvátní play-off, oproti sobotě to byl diametrálně rozdílný výkon a hráče musím pochválit,“ řekl Dušan Přívara.

A okomentoval dalšího protivníka, v semifinále se Kladno utká s Otrokovicemi. V sobotu a neděli začne série v hale Bios. „Čekám asi trochu víc florbalovější sérii. Gulliveři hráli zezadu a jednoduše, Otrokovice zřejmě budou víc kombinovat, ale třeba se pletu a vsadí na něco jiného. Každopádně tým mají kvalitní, pořád tam mají kluky, co za ně hráli Superligu, také nějaké slovenské reprezentanty. Bude to bitva,“ je jasné Dušanu Přívarovi.

Gullivers Brno – Kanonýři Kladno 3:1

Branky a asistence: 8. Bouška (Černoch), 26. Černoch (Matula), 46. Boček (Kadlec) - 57. Stůj (Bohuslávek). Rozhodčí: Both, Černín. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:1. Střely: 17:26. Diváků: 258. Stav série: 2:1.

Gullivers Brno – Kanonýři Kladno 3:7

Branky a asistence: 10. Černoch, 55. Kouřil (Kadlec), 58. Matula (Černoch) - 8. Janda (Svačinka), 12. Stůj (Tom. Chroust), 33. Bohuslávek (Pfaur), 35. Novák (Bohuslávek), 40. Fojtík (Bachmaier), 49. Bachmaier (Bohuslávek), 54. Novák. Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Třetiny: 1:2, 0:3, 2:2. Střely: 11:14. Diváků: 191. Konečný stav série: 1:3.

Kanonýři: Ponomarev (v neděli Janoušek) – Krbec, Veselý, Šefčík, Svačinka, Tomášek, Stůj – Bohuslávek, Bachmaier, Tad. Chroust – Novák, Pfaur, Janda – Tom. Chroust, Papoušek, Fojtík – Prudil, Hübner.