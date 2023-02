Plzeň toužila po vyrovnání série, v tom případě by se rozhodující duel hrál opět v její hale. A také začala dobře, dvakrát šla do vedení. Jenže hosté si z Kladna přivezli střelbu hodnou Robina Hooda. Z osmi ran v první části jich pět dostali za brankáře Bezděka! Nejdřív se prosadil Veselý, pak Chroust, dvakrát Louvar a znovu Chroust. Zkušení borci Kanonýry opravdu táhli, jenže Západočeši zbraně nesložili. Ve druhé třetině jim stačil krátký časový úsek, aby se dvěma trefami vrátili zpět do zápasu a sahali i po vyrovnání.

Jenže tentokrát zasáhli mladí borci Kladna - Bohuslávek oslovil Prudila a ten dal na 4:6. V poslední minutě druhé třetiny Ullmann mohl uklidnit hosty ještě víc, jenže trestné střílení neproměnil.

Jeho tým ničeho nelitoval, v přestávce se oklepal a poslední dějství zvládl výborně. Ubránil plzeňský tlak, buldok Stůj přidal sedmou branku a při plzeňské power-play vše jistil Novák.

„Musím poděkovat plzeňským fanouškům, protože tu byla skvělá atmosféra a hrálo se tu opravdu super. Před zápasem jsme věděli, že Plzeň do toho bude muset dnes šlápnout, tak jsme hráli ze zabezpečené obrany. V první třetině se to možná zlomilo, kdy jsme konečně proměnili některé brejkové situace, které se nám nedařilo proměňovat celou sezonu. Ve druhé třetině jsme tušili, že Plzeň přidá. Dostali jsme nějaké góly, ale potřebovali jsme ustát tlak a jít se zvednutou hlavou do závěrečné části. A to se nám podařilo,“ řekl kouč Kanonýrů Dušan Přívara.

Čtvrtfinále začne příští sobotu. Kanonýři začnou jistě dvěma zápasy venku, ale jméno soupeře se dozví až při středečním večerním výběru. Do úvahy přichází někdo z kvarteta (Butchis, Ústí, Bulldogs Brno a Hattrick Brno).

FBC Plzeň - Kanonýři Kladno 4:8 (2:5, 2:1, 0:2).

Branky a asistence: 5. Horažďovský (Šebek), 11. Malý (Horažďovský), 28. Zábran (Vyčíchlo), 29. Vošta (Horažďovský) - 8. Veselý, 13. Chroust (Louvar), 14. Louvar (Novák), 18. Louvar (Ullmann), 19. Chroust, 35. Prudil (Bohuslávek), 48. Stůj (Novák), 59. Novák (Louvar). Rozhodčí: Benačan, Šaroch. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0.. Střely: 13:16. Diváků: 380. Stav série: 0:2

Sestava Kanonýrů: Ponomarev – Šefčík, Ullmann, Stůj, Veselý, Burian, Hübner – Novák, Chroust, Louvar – Prudil, Janda, Bohuslávek – Höffer, Matějka, Spurný. Trenér: Přívara.