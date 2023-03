Skutečně zdravotník rozdával divákům v kladenské hale Bios při čtvrtfinále florbalové ligy sedativa na uklidnění? Kdepak, to jen onlajnista našel při strhujícím prodloužení něco fajnového na odlehčení. Každopádně domácí Kanonýři byli ve čtvrtém duelu série s brněnskými Bulldogs na hranici propasti, ale nakonec se na okraji srázu udrželi a po nájezdech si vynutili pátý rozhodující mač – 7:6.

Kanonýři Kladno - Bulldogs Brno 7:6pn, 1. liga mužů, QF 2:2, 12. 3. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Co je rozhodně zajímavé, Kladenští velkou část téhle série byli zatím vedení, přesto chybělo malinko, aby už ukládali florbalky do štádla a zamykali je do začátku další sezony.

Po zničujícím konci sobotního duelu, v němž ztratili vedení 3:0 v posledních pěti minutách a hlavně v poslední vteřině, se přes noc sebrali a zase vedli prakticky celé utkání. Na vedoucí gól Buldoků totiž bleskově odpověděl Chroust a od další trefy Veselého Kanonýři zářili. Zejména Veselý, ale také Bohuslávek v euforii dovedli tým na stav 4:1, jenže Brnu pomohla před pauzou šťastná branka po odrazu a ve druhé části bylo už lepší.

Třemi góly za sebou se hosté dostali na 5:5, ale pak je potrestal za přílišnou radost Janda, nabil Bohuslávkovi a náskok 6:5 Kladno ošetřovalo většinu třetí části.

Jenže v téhle sérii Kanonýři drží náskok mizerně a vlastní hrubicí se o náskok připravili. Chybělo 200 vteřin…

Rána Kladivem byla devastující. Proberou se z ní Kanonýři?

Od té chvíle byli Moravané lepší a jejich převaha gradovala v prodloužení, kde byla na domácích až příliš vidět obava, že jakákoliv přesná rána jim může ukončit sezonu.

V jedné chvíli se už jejich dýchací přístroje skoro zastavily, když hosté překonali brankáře Ponomareva, ale Matěj Stůj z čáry míček odpálil!

Nakonec měli šance také Kladeňáci, ale režisér zápasu žádal aktéry, aby nervy ještě chvíli natahovali při nájezdech. V nich měli domácí kliku: první dva Ullmann a Novák dali, zatímco hosté trefili dvakrát břevínko… I tak vyrovnali a rozhodla až páté série.

Suverén Jakub Bohuslávek za zvuků hudby z Rockyho Balboy umíchal zřejmě nejrychlejší kaši, jakou kdy modrá planeta baštila a zavěsil, zatímco sobotní kat Kladeňáků Miroslav Kladivo poznal odvrácenou stranu sportovního života – Ponomarev ho vyčápl a odšpuntoval úlevu a radost Kanonýrů.

Ty ale ještě čeká středeční duel v Brně, dotáhnou tam případný obrat čtvrtfinále?

Kanonýři Kladno – Bulldogs Brno 7:6 po nájezdech (4:2, 2:3, 0:1 – 0:0). Branky: 6. Chroust, 11. a 13. Veselý, 16., 39. a roz. nájezd Bohuslávek, 26. Janda, - 3. Surkoš, 20. Pešák, 30. Zukal, 30. Valachovič, 38. Mráz, 57. Sedmera. Stav série: 2:2.

Kanonýři: Ponomarev – Šefčík, Ullmann, Stůj, Veselý – Novák, Chroust, Louvar – Janda, Prudil, Bohuslávek – Hübner, Burian, Matějka. Trenér: Přívara.