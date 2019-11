Jak těžký byl zápas proti Ústí?

Pro nás hodně, především kvůli začátku, který jsme moc nezvládli. Řekli jsme si, že nastoupíme aktivně, Ústí ale nastoupilo o dost aktivněji a nasypalo nám tři rychlé góly. Jsem rád, že jsme se z toho dokázali dostat a výsledek otočit. Pak už byl náš výkon o dost lepší, závěr jsme dokázali kontrolovat, což bylo důležité.

Co vám říkal trenér při oddechovém čase za stavu 3:0 ve 3. minutě?

Hlavně ať nedostaneme další branky a zastavíme ústecký tlak. Zaměřili jsme se na jednoduché věci, držení míčku, žádné hlouposti či zbytečné ztráty, zastavování rychlých protiútoků. Chtěl, ať hrajeme víc na míčku, což je naše hra.

V poslední třetině Ústí stupňovalo svůj tlak a šlo na vás hodně střel, všechny jste ale pochytal. Jak jste se cítil třeba oproti úvodu zápasu?

Poslední zápasy jsem se necítil moc dobře a dnes ten úvod byl stejný, vlastně jsem si nesáhl na balónek. Pak jsem se ale do utkání dostal, hodně mi pomohli spoluhráči, kteří zblokovali spoustu střel, což bylo důležité. To, co prošlo, se mi tentokrát povedlo zastavit, což bylo fajn.

Své spoluhráče z branky hodně dirigujete, to není úplně obvyklé…

Mám to jako pokyn od trenéra, není to úplně z mojí hlavy. Samozřejmě jako brankář jsem mluvil vždycky, ale teď je to opravdu extrém. Možná i proto jde teď slyšet, že mám trochu vyřvaný hlas (úsměv). Myslím, že hráči v poli to ale berou v pohodě. Někdy je těžké se soustředit na víc věcí najednou, takže když slyší jednoduché pokyny jako press, přihrávku a podobně, je to pro ně zjednodušení situace. Jsem vlastně takové oči za nimi.

Jedna ze zlomových branek byla z trestného střílení, kdy tam Filip Ullmann hodně míchal s míčkem, nakonec ho procedil do branky. Jak jste to viděl vy z pohledu brankáře?

Po změně pravidel už se hráči mohou vracet s balonkem, takže si myslím, že to Fíla udělal skvěle. Překvapilo mě ale, jak blízko brankáři se dostal, čekal jsem, že mu to vykopne. Naštěstí se tak nestalo.

Kladno se v tabulce nachází na třetím místě, jste spokojeni se současnými výsledky?

Určitě ne. Naše cíle jsou ty nejvyšší a já věřím tomu, že se ještě zvedneme. Poslední zápasy rozhodně ideální nebyly, snad ten v Ústí bude odrazovým můstkem, protože jsme krom úvodu ukázali slušný výkon.