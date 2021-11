Ráz utkání se slezskou Letkou určila už první třetina. V ní perlili juniorští mistři světa. papoušek se stoickým klidem proměnil trestné střílení a Bachmaier bombou proměnil přesilovku. Pak diváci v rychlém sledu hltali nádherné akce – Bohuslávek vyběhl zpoza branky, nabil uvolňujícímu se Vojtěchu Novákovi, jenž přesně zamířil. Chroust zase obelstil kličkou hned tři hostující hráče, přihrál Riebauerovi, který rychlou přihrávkou přes osu hřiště našel zcela nepokrytého Přívaru. A Chroust byl podepsaný také pod pátým zásahem, když objel branku a předal Jandovi, jenž se nemýlil.

Pět branek přidali domácí i ve druhé třetině, avšak rovněž třikrát inkasovali, z toho dvakrát v oslabení. V závěrečném dějství se trefil dvakrát v poslední době hodně produktivní posila z Ústí Vojtěch Novák. Byl to jeho čtvrtý zásah v zápase a šestý gól z posledních dvou mačů!

„Myslím, že skóre je lepší než celkový výkon. Měli jsme velice solidní vstup do utkání. Byly tam pasáže, kdy jsme soupeře skoro k ničemu nepouštěli. Hra byla pod naší absolutní kontrolou, ať už šlo o rozehrávku či o útočnou fázi. Ale už ke konci první třetiny se tam začaly vkrádat výpadky koncentrace a postupem času jsme přestávali hrát, sami na sebe tlačit. A soupeř získával převahu, nepomohla tomu ani naše zbytečná vyloučení. Druhá polovina zápasu se jen dohrávala a byly tam části, které kdyby soupeř lépe vyřešil, tak mohl výsledek zdramatizovat. Tým, který do utkání tak dobře vstoupí, by měl být schopen udržet hru na vyšší úrovni až do konce,“ řekl kouč Jan Pazdera.

Kanonýři Kladno - Letka 12:3

Branky a asistence: 8. Papoušek, 13. Bachmaier (Höffer), 15. V. Novák (Bohuslávek), 17. Přívara (Riebauer), 19. Janda (Chroust), 22. Šefčík (Bachmaier), 23. Přívara (Bachmaier), 24. V. Novák, 32. Stůj (Prudil), 36. Bachmaier, 50. V. Novák, 54. V. Novák (Veselý) – 30. Šincl (Vojáček), 32. Vojáček (Smrčka), 39. Blana (Jurdzin). Rozhodčí: Brejcha, Herman. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Třetiny: 5:0, 5:3, 2:0. Střely: 40:14. Diváků: 92.

Kanonýři: Macík – Bachmaier, Přívara, Šefčík, Veselý, Stůj, Prudil – Chroust, Riebauer, Janda – Bohuslávek, V. Novák, Höffer – Kučera, Pfaur, Pixa – Papoušek, Hübner, J. Novák. Trenér: Pazdera.

Kanonýři Kladno porazili na domácím hřišti FBC Letka Finance Group 12:3. Pěkně skóroval i Matyáš BachmaierZdroj: Kanonýři Kladno