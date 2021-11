Skvěle bránili a čekali na smrtící brejky nebo akce šikuly Matuly a drsňáka Černocha. Od Gulliverů domácí favorit I. ligy nic jiného nečekal a v první části rozbil židenický beton jenom Bachmaier, který vyrovnával na 1:1, když v úvodu trefil přesně brněnský Ulman (ten kladenský je zraněný). Ještě jednou Brno vedlo, když parádně sehrálo standardku, ale jinak byla druhá třetina v režii Kladna. Postupně se trefili táhlou ranou Přívara, pak po akci Bachmaiera tahoun produktivity Chroust a nakonec Kučera šikovně doklepl ránu K. Nováka.

Moravané litovali nepovedeného trestného střílení Matuly za stavu 3:2. Střelec zakopl o nohy brankáře Macíka a sudí dali zapravdu domácím. „Myslím, že jsem skutečně trefil míček dřív já,“ řekl po zápase jeho hrdina Marek Macík.

Přesto jeho tým vyhráno neměl. Brno ve třetí třetině snížilo a nesežehl ho ani plamen Pixovy páté branky, kdy doklepával v přesilovce už zřejmě gólovou střelu Chrousta. V 57. minutě totiž Matula předvedl akci zápasu, poslal Přívaru do Družce, sám uháněl na Přítočno, a zavěsil na 5:4.

Vzápětí Gulliveři sáhli po power play, ve florbale mocné zbrani. Za hru obránců v brankovišti nařídili rozhodčí 104 vteřin k nelibosti domácích před koncem další trestné střílení, ale Černocha si Macík navedl tak, že střelec vypálil vedle. Původem zlínský brankářský čaroděj vše vyšperkoval zákrokem pět vteřin před koncem proti Matulovi a udržel pro Kanonýry cennou výhru.

„Jsem rád, že jsme jim vrátili tu porážku od nich,“ ulevil si Marek Macík, který nečekal jednoduchý zápas. „Gulliveři jsou betonáři, těžko se proti nim hraje. Musíte tvořit hru a oni spoléhají na brejky. Pro mě v bráně to není jednoduché, v permanenci jsem byl vlastně jen v závěru,“ řekl kladenský gólman.

Byl rád, že v závěru tým podržel, vyčítal si totiž čtvrtý gól Brna. „Tam se mi zákrok nepovedl. Pak přišlo to trestné střílení, podle kluků přísné, ale rozhodčí má vždycky pravdu. Já se přiznám, že jsem to vůbec neviděl,“ povídal gólman a popsal i skvělý zákrok ze závěru. „Nebyl jsem v moc dobrém postavení a střelu viděl na poslední chvíli. Ale škrábl jsem tam rukou a naštěstí míček vyrazil. Velké štěstí ve správnou chvíli,“ ulevil si.

Podle něj nepodal tým špatný výkon, ovšem uznal, že od začátku sezony Kladno nehraje tak, jak by se na hvězdné posily, které přivedlo, slušelo. Podle Macíka to ale nemohlo jít hned. „Přišlo fakt dost hráčů včetně mě a chvilku trvá, než vytvoříte nějakou chemii v týmu, než si kluci sednou lidsky i na hřišti. Pomalu to však začíná fungovat, i když teď do toho přišla ještě změna trenéra. Přesto říkám, že jdeme nahoru,“ usmál se někdejší brankář elitní Mladé Boleslavi.

Toho přivezl do Kladna právě odvolaný trenér Jan Pazdera, ale zle kolem toho nedělá. „Myslím, že i Martin Hovořák má vysoké trenérské kvality a že s ním budeme dobře fungovat,“ dodal Marek Macík.

Kanonýři Kladno – Sokol Brno Gullivers 5:4.



Branky a asistence: 12. Bachmaier (Riebauer), 27. Přívara (Bachmaier), 29. Chroust (Bachmaier), 35. Kučera (J. Novák), 46. Pixa (Chroust) – 4. Ulman (Videman), 25. Černoch (Bouška), 44. Matula (Černoch), 57. Matula. Rozhodčí: Kostinek,Reichelt. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Třetiny: 1:1, 3:1, 1:2. Střely: 44:20. Diváků: 63.



Kanonýři: Macík – Bachmaier, Přívara, Šefčík, Veselý, Stůj, Pfaur – Chroust, Riebauer, Janda – Bohuslávek, V. Novák, Höffer – Kučera, J. Novák, Pixa – Papoušek. Trenér: Hovořák.