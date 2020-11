Interaktivní seminář Davida Vavrušky se rozjede v pátek večer od 18 hodin, kdy hráči (později i trenéři a pak rodiče hráčů) dostanou od Kanonýrů exkluzivní přístup do webinářů, ve kterých se bude řešit, jak moc je (nejen) ve florbale důležitá hlava a psychická stránka. Půjde o tři oddělené kurzy po 45 minutách, z nichž každý bude určený konkrétní výše zmíněné skupině. „Nechystám přednášku, kde bych do lidí chtěl hustit nějakou nudnou teorii. Naopak vše bude vycházet z praxe. Trenérům, rodičům i hráčům budu vyprávět, co u mě fungovalo, a co ne,“ představuje svůj projekt Vavruška na internetových stránkách Kanonýrů.

Ti spouští řadu modernizací už roky, tak jako celý jejich mladý sport, který právě mladé oslovuje nejvíc. Chválí je za to i Vavruška, podle něhož jsou v zavedení mentální přípravy unikátem českého florbalu. "Zatímco jiné kluby – i z bohaté fotbalové ligy – mentální trénink podceňují a nemluví o něm. Přitom já jsem přesvědčen, že psychiku trénovat jde," odkrývá trenér.

Kouč se podle svých slov bude při seminářích snažit, aby si trenéři uvědomili, co s jedincem dělá, když mu předávají konkrétní informace. U rodičů to zase bude zaměřené na to, jak dítěti hlavně nevědomky neubližovat. S hráči toho bude probírat více, stihnout to musí za 45 minut. "Mohl bych k nim mluvit půl dne, ale máme omezený čas. Projekt bude vysloveně praktický a já řeknu: dělal jsem tohle, tohle, a nefungovalo to. Zatímco tohle ano. Jsem a budu lidem otevřený, nechci nic tajit a budu rád, když si trenéři zkušenosti ode mě vezmou. U rodičů se samozřejmě necítím na to, abych jim říkal, jak mají vychovávat své děti. Nicméně sám jsem otec dvou dětí. A můj syn prošel od pěti do dvaceti let fotbalovou výchovou v ligových klubech. Takže se na to umím podívat jako trenér i rodič. Právě s nimi bych chtěl mluvit o tom, že jsem se nejvíc naučil mezi jeho 17. až 20. rokem. Byli jsme spolu v permanentním kontaktu a on mi vyprávěl, jak se chová trenér, co to s ním dělá," vypráví David Vavruška.

Dobré je podle něj i načasování seminářů na koronavirovou dobu, která amatérský sport včetně florbalu totálně zastavila. Hráči jsou doma, pohybu se mohou věnovat jen individuálně. Psychika v některých případech trpí. "Ocitli jsme se v něčem, co neznáme. Život je o přizpůsobení. Když nám nefunguje mentální stránka v osobním životě či ve sportu, tak to znamená, že naše vnitřní prožívání si neumí poradit se situací, která nastala," říká Vavruška, podle něhož jsou někteří lidé schopni až do stáří bojovat s věcmi, se kterými moc neudělají a jsou schopni si z toho udělat peklo na zemi. "Přitom některé věci je prostě nutné přijmout, neprat se s nimi. Je důležité rozlišovat, co mohu ovlivnit, a co ne. A to, co teď zažíváme, je pro nás nové a učíme se to. Ano, neovlivním skutečnost, která se děje, ale jiná věc je, jak se k tomu všemu postavím a jak s tím naložím. To už pod kontrolou máme," dodal David Vavruška.

Pomůže i on svým střípkem ke splnění velkého kanonýrského snu o trvalém proniknutí klubu mezi republikovou špičku? Třeba se mu to povede.