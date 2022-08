„Po několika letech v profesionálním florbale jsem uvízl na mrtvém bodě a v rámci hostování na Kladně bych si chtěl znovu obnovit chuť a vášeň pro florbal. Věřím, že mi Kanonýři dodají nový impuls, protože jdu do nového klubu a budu si muset přivyknout nové hře a spoluhráčům. Líbí se mi zdejší vysoké ambice a těším se, že budeme hrát o nejvyšší příčky a rvát se v play off o případný postup do superligy,“ řekl na klubových stránkách Kanonýrů Kryštof Krbec.

Bachmaiera by mohl s klidem nahradit, zkušenosti má skutečně na svůj nízký věk velké. Během covidové pauzy také on přičichl k nejlepšímu florbalu světa ve Švédsku v klubu Nykvarns IBF Ungdom. I když to bylo nakonec jen na měsíc, byla to dobrá zkušenost.

„Čekáme, že se stane vůdčí osobností naší defenzivy. Půjde o rozdílového hráče, což už je patrné nyní v přípravě. Dodá nám klid do obranu a výrazně podpoří také útok. A v neposlední řadě předá zkušenosti,“ popisuje trenér A-týmu Dušan Přívara.

Krbec se mezi Kanonýry adaptoval bez větších potíží. Některé spoluhráče znal z minulých let. „Potěšilo mě, že parta Kanonýrů je fajn. Kluci byli hned od prvních tréninků přátelští, což pomohlo mému začlenění. Příprava je sice zatím náročná, ale to beru jako plus. Líbí se mi přístup na trénincích a obecně tréninková náplň. Myslím a věřím, že odmakané tréninky se nám na sto procent vrátí v lize,“ míní Krbec.

