Bachmaier nastupoval v obraně, ale coby univerzál zvládal zaskočit také v útoku. Po zlatém finále pak nadšeně vyprávěl: „Napsali jsme dějiny, protože jsme jako první dokázali vyhrát mistrovství světa doma. Jsme prostě nejlepší na světě.“

Kladenskému deníku pak poskytl rozhovor v rámci promoakce Kanonýrů Kladno v obchodním centru Central. „Byl to samozřejmě zatím největší úspěch mojí kariéry, co víc mohu než vyhrát titul mistra světa. Je to neskutečný pocit,“ řekl na úvod Matyáš Bachmaier, který ve čtvrtek 2. září oslaví všemi mladými lidmi mocně očekávané narozeniny - osmnácté.

Matyáši, jaké jste jako tým měli sami od sebe očekávání?

Bylo to zlaté očekávání, ten cíl jsme si určili během dvouletého přípravného cyklu. Postupem času jsme ho je upevňovali a vylepšovali sílu týmu, abychom na svůj cíl mohli dosáhnout.

Dospělí florbalisté českého týmu přece jen zatím marně stíhají dva nejlepší severské státy Švédsko a Finsko. I vy s nimi hrajete rovnocenně, ale dovedete vyhrát, čím to mladíků je?

Možná se dospělý florbal až moc upíná k tomu, že lepší než severský není. Zatímco poslední dva cykly juniorů ukázaly, že to tak není. Florbal může hrát dobře kdokoliv a jen si musí najít svou cestu. My k ní došli unikátním způsobem, vůbec jsme se nesrovnávali s předešlým cyklem naší reprezentace a už vůbec se soupeři ze Švédska a Finska. Víme o nich, že mají až přehnané sebevědomí, protože florbal vymysleli, ale my hráli svůj styl a šli svou cestou. Ta byla vítězná.

Dal jste i nějaké góly, hlavně ve skupině proti Lotyšům a Slovákům, byl jste jednou vyhlášen nejlepším hráčem mužstva. Jak hodnotíte sám sebe?

Něco vyšlo, ale mohlo to být klidně i lepší. Nicméně to je vlastně jedno, protože hlavní je týmový úspěch a ten jsme udělali.

Kdy jste vůbec s florbalem začal? A byl to váš první sport?

První byl hokej, už někdy ve třech letech. Stejně s fotbalem. Zatímco s hokejem jsem brzy skončil, protože to nešlo skloubit, fotbal jsem hrával v SK Kladno do deseti let. Na přelomu druhé třídy mě ale spolužák Jakub Bohuslávek vzal na florbalový trénink a měl jsem jasno.

I Bohuslávek měl šanci dostat se na MS juniorů, o kousíček se mu to však nepovedlo, nebyl smutný?

Kubovi se to nepovedlo, ale je o něco mladší a má ještě šanci v dalším cyklu. Myslím, že tam už se do týmu dostane a bude jeho velkou oporou.

Vy jako junior už máte za sebou starty v nejvyšší soutěži za Spartu Praha, ovšem to bylo v době, kdy vaše Kladno nemohlo kvůli covidu hrát. Teď jste zpět součástí Kanonýrů, odolal jste všem nabídkám. Proč?

Kladno je pro mne srdcová záležitost, jsem klubu oddaný. Chci Kanonýry dostat na nejvyšší příčky a myslím, že současné Kladno jde správnou cestou a že se do nejvyšší soutěže dostane. Uděláme pro to maximum.

Nicméně i florbalisté už dnes mohou získat poměrně zajímavé zahraniční angažmá, ať už v severských zemích nebo ve Švýcarsku, kde je florbal populární. Je to i váš cíl?

Popravdě, možnost to je, ale moc o ní nepřemýšlím. Jsem teprve ve třeťáku na Sportovním gymnáziu a je dost času tohle řešit, byť mne to třeba jednou lákat bude.

Co kluka ve třeťáku baví kromě florbalu?

Moc jiného toho není, florbalu musím věnovat většinu svého času. Jako každý člověk mám rád různé videohry, ale většinu času trávím se svou přítelkyní.

Jaké máte plány ve škole?

Bavili jsme se o tom s rodiči, ale úplně vybráno ještě nemám. Ještě je čas a třeba se objeví nějaká možnost v zahraničí. Uvidíme.

Když se ještě vrátíme k šampionátu juniorů, Kladno tam mělo i svého asistenta trenéra Jana Pazderu. To asi nebylo k zahození mít tam svého kouče, ne?

Byla to velká výhoda. A hlavně, Honza Pazdera byl hlavním pilířem mé cesty stát se mistrem světa. To on mi změnil přístup k florbalu, který jsem ze začátku úplně neuctíval. A přivedl mne na cestu do národního týmu a i titulu mistra světa. On je tím hlavním člověkem, který stojí za tím, jakým florbalistou jsem se stal a jakým se třeba ještě stanu.