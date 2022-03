Od té doby ušel pořádný kus sportovní cesty. Na loňském mistrovství světa juniorů v Brně už byl důležitou součástí českého výběru, se kterým dokráčel až k titulu mistrů světa. „To je zatím jednoznačně vrchol mé kariéry. Přál bych každému, kdo dělá sport, prožít tenhle pocit,“ prozradil.

Bachmaier aktuálně bojuje se svým rodným Kladnem o postup do superligy, který je i pro něj samotného hlavním cílem. „To je priorita číslo jedna. Když to vezmu víc do budoucna, přemýšlel jsem nad zahraničím, kdyby se naskytla možnost. Záleželo by, jak by to šlo skloubit se školou,“ uvažuje student třetího ročníku na kladenském sportovním gymnáziu.

Po maturitě má v plánu pokračovat na vysokou školu, kde by se chtěl věnovat managementu cestovního ruchu. „V záloze mám něco na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Okolo sportu se točím už nějakou dobu, takže to by mě taky bavilo. Tyhle plány se ale můžou úplně změnit. Kdyby přišla nabídka třeba ze Švédska, může to být úplně jinak,“ netají.

Bachmaierovou velkou výhodou může být i pro zahraniční týmy jeho velká univerzálnost. Juniorský šampionát odehrál na pozici obránce, teď řádí pro změnu zase v útoku.

„Je to asi tím, že jsem trochu menšího vzrůstu. Nemusím si kompenzovat na hřišti rychlost a můžu hrát na všech postech. Nedělá mi problém to měnit. Teď se asi nejlépe cítím v útoku. S kluky v lajně mi to sedí. Nedělá mi ale problém jít ani na beka,“ krčí rameny mladík, který se už plně zařadil do sestavy kladenského A týmu.

Za juniory, mezi které stále spadá, proto v této sezoně odehrál jen pět utkání. „Vytížení v áčku jsem měl velké, takže to moc nešlo skloubit. Jakmile jsem mohl, tak jsem šel ale hrát i za juniory,“ říká Bachmaier a oceňuje péči, která se v Kladně mladým hráčům věnuje.

„Teď nám dorůstá jedna z nejlepších generací, kterou jsme za poslední léta měli. Trénuje s námi i dost juniorů, kteří se v áčku ještě neukázali. Podle mě je to správná cesta dát přednost mládí a nechat si mladé hráče vyhrát,“ doplňuje Bachmaier.