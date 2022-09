Kladenským se na sever Čech nepovedl začátek, dvakrát inkasovali a pak už jen dotahovali. Až do padesáté minuty se jim to celkem dařilo, ale když pak neuspěl ve velké šanci Spurný a vzápětí domácí Rybka upravil na 6:3, bylo hotovo a Chomutov přidal další trefy.

"Bohužel jsme se nemohli opřít o tu naší silnou defenzivní hru. Pořád se ještě trápíme v koncovce, tři góly jsou málo, z nichž jeden byl v přesilovce. A půl zápasu jsme neskórovali vůbec, což se nemůže stávat," zlobil se trenér Dušan Přívara a nelíbilo se mu ani to, že tým nedodržel herní plán. "Nevím, jestli nás semlela nervozita, ale začátek zápasu nebyl z naší strany vůbec ideální a ani v naší režii. Pak se to zvedlo a místo toho, abychom toho ve třetí třetině využili, tak přišla rychlá obdržená branka a to nás stálo výsledek," dodal Dušan Přívara.

Chomutov - Kladno 9:3.

Branky a asistence: 9. Šarša (Novotný), 12. Martin (Linc), 19. Halej (Jeníček), 37. Holovej (Kellermann), 41. Štěrba (Skuhrovec), 50. Rybka (Kellermann), 52. Holovej (Halej), 57. Halej (Holovej), 59. Schneider (Grener) - 9. Hübner (Novák), 19. Veselý (Stůj), 30. Chroust (Veselý). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Třetiny: 3:2, 1:1, 5:0. Střely: 37:27. Diváků: 258.

Kanonýrů: Frühbauer (Horáček) – Šefčík, Nový, Höfer, Veselý, Pfaur – Chroust, Spurný, Janda – Novák, Stůj, Hübner – Mareš, Krejčí, Louvar.