„Po čtvrtečním výkonu přišlo dnes trochu zlepšení. Samozřejmě kvalita soupeře nebyla taková, aby potrestal všechny naše chyby. My jsme měli dnes plán věcí, na které se chceme zaměřit a částečně nám to vycházelo. Soupeř byl hodně zalezlý, tak pro nás bylo občas těžké se tam dostávat a vstřelit branky. Ale teď je potřeba pracovat dál, zlepšovat věci a odstraňovat chyby, protože jich pořád děláme strašně moc. A lepší soupeři jako Znojmo nás z toho extrémně trestají a my musíme chyby ve hře co nejvíce eliminovat,“ řekl kouč Kanonýrů Martin Hovořák.

Kanonýři Kladno - Petrovice 6:0 (2:0, 0:0, 4:0).

Branky a asistence: 2. Riebauer, 6. Přívara (Stůj), 41. Přívara (Chroust), 43. Bachmaier (Stůj), 56. Riebauer (Höffer), 57. Bachmaier (Chroust). Rozhodčí: Pangerl, Šedivý. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Střely: 26:16. Diváků: 68.

Kanonýři: Macík – Přívara, Stůj, V. Novák, Veselý – Chroust, Bachmaier, Janda – Papoušek, Riebauer, Höffer – Hübner, Pfaur, Pixa – Bohuslávek, Prudil. Trenér: Hovořák.

