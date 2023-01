"Tušili jsme, že vyhrajeme maximálně o góly, odsud se body nevozí lehce. Zápas se rozhýbal až ve třetí třetině, kdy začaly padat branky. Remíza byla asi zasloužená. Pak už to bylo o štěstí a my máme naštěstí Bohunku, který rozhodl," chválil juniorského reprezentanta Jana Bohuslávka jeden z naopak nejzkušenějších borců, Jan Louvar. Ten dal v neděli dokonce dvě branky a tou v 58. minutě po akci právě Bohuslávka poslal Kanonýry do vedení.