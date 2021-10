Konečně se povedlo zdolat silný tým z horních pater tabulky. Flobaloví Kanonýři ve čtvrtek skolili Chomutov, přestože nastoupili velmi oslabeni. Výsledek 5:3 je nejcennější v sezoně.

Kanonýři Kladno porazili Chomutov 5:3. | Foto: Kanonýři Kladno

„Dneska budu hodně pozitivní. Vážím si výhry a ještě víc výkonu, zvlášť u kluků, kteří šli na hranu. Spousta hráčů naskočila do zápasu z postele a drtivá většina z nich dokázala podávat od začátku perfektní výkon a nebo se do něj ve třetí třetině dostala. Bylo to z naší strany ubojované, odpracované. V kabině jsem klukům říkal, že jsem rád, že dnes tým ukázal charakter, možná ho dokonce našel,“ hodnotil zápas kouč Jan Pazdera.