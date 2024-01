/FOTO, VIDEO/ V polovině zápasu to hrozilo pořádným průšvihem, florbalisté Kladna totiž v prvoligovém utkání prohrávali doma s Hradcem Králové. Pak si naštěstí řekli, že Kladno nemusí s Hradcem pořád všechno prohrávat, otočili na 11:6, ale po třítýdenní vánoční pauze byli rádi, že mají zápas z krku. Hosté naopak litují, klidně z něj mohli vytěžit víc.

Videomomentky / Kanonýři Kladno - FbC Hradec Králové 11:6, 1. liga mužů / 6. 11. 2023 | Video: Bohumil Kučera

Téměř v polovině zápasu svítil na ukazateli stav 2:4, navíc Svačinku vychytal při trestném střílení reprezentační gólman v hradeckých službách Tomáš Jurco.

Nakonec ale ani on hosty nespasil. Domácí vrátil do osudí tříkrálové loterie skvělý signál na trase Chroust – Šefčík, pak najednou zářili a otočili na 5:4.

Ještě jednou se hradecká Bílá věž rozzářila, to když Východočeši během chvíle obrátili stav na 5:6, ale jeden z pozdějších hrdinů zápasu – třígólový Martin Fojtík, bleskově vyrovnal a pak už Kanonýři přece jen začali skóre hrnout na svou stranu.

Ale že by hráli bez chyb, to rozhodně ne. Kdyby nebylo v poslední třetině minimálně čtyř úchvatných zákroků mladého gólmana Jakuba Janouška, bylo by skóre ještě horké, ale šance proměňovali jen Kladeňáci, a když dvakrát potrestali i power-play Hradce, byl z toho debakl 11:6.

Na popis gólů nestačí místo, a tak aspoň po vzoru hokeje výběr ze Zlaté helmy:

nejlepší gól - Dominika Jandu břevno nastřelené po velké šanci ani chvíli nezastavilo. V akci pokračoval, dostal se na střed a přesnou ranou pokořil Jurca.

nejlepší klička – za stavu 7:6 se v 51. minutě vydal po křídle kladenský Vojtěch Novák, ladně obešel kličkou beka a ještě stihl bleskový blafáček do bekhendu. Reprezentační gólman Jurco neměl šanci.

nejlepší přihrávka – jako Matyáš Bachmaier je fakt florbalista od boha a třikrát do dal chlapcům do prázdné, ale vybíráme Tadeáše Chrousta. Jeho cross na rozběhnutého beka Šefčíka byl dokonalost sama, od obou.

nejlepší zákrok - v poslední třetině za stavu 8:6 mířil na Kubu Janouška osamocený Heger, ale kladenský čaroděj famózně balonek vyplácl.

hvězdná pěchota - ve 33. minutě Kladno poprvé vedlo díky trefě kapitána Vojtěcha Pfaura. Byla první v sezoně!

Brankář Janoušek: nezvládali jsme řešit brejky

Mladý kladenský gólman Jakub Janoušek asi nečekal, že bude mít tolik práce, a že dostane šest gólů, ale i tak patřil k velkým oporám Kanonýrů, jimž se nedařila hlavně defenziva. „Bylo to náročné. Bohužel soupeř hodně hrozil z brejků a my je nezvládali řešit,“ mrzelo devatenáctiletý talent.

Sám měl hodně práce až do konce zápasu, ale s přibývajícími minutami bylo pro hosty z Hradce stále složitější dát mu gól. Zejména v poslední periodě zazářil. „Pomohli mi kluci, vždycky mi nechali střelce a ty už jsem pak zvládl pokrýt,“ s nadhledem hodnotil rušné momenty před jeho bránou.

Kladno bylo po třítýdenní pauze zpočátku trochu ospalé, hráči si museli v první přestávce za stavu 2:3 pořádně promluvit. Podle Janouška to pomohlo. „Bylo vidět, že Hradec chce víc a to nás štvalo. Proto jsme museli víc zapnout, makat, jedině tak se štěstí přikloní na vaší stranu,“ hlásil.

A nezakrýval, že motivací pro něj byl i střet na dálku s brankářem soupeře, Tomášem Jurcem. Ten v superlize hájí bránu bájných Střešovic a je i v reprezentaci. „Já se s Tomášem navíc dobře znám, o to zajímavější to bylo. Pro mě jsou zápasy proti takovým skvělým hráčům parádní a jsem za ně rád,“ řekl.

Teď věří, že Kanonýři zase budou hrát lépe a ne jako v první polovině duelu s Hradcem. „Fyzicky jsme na tom byli dobře, přes svátky jsme tvrdě trénovali, ale potřebovali jsme se do toho dostat zase hlavami. Chvíli to trvalo, ale zvládli jsme to a snad to tak půjde dál,“ věří talentovaný brankář.