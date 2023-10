Po třech prohrách si florbalisté Kladna spravili chuť a doma roznesli nováčka I. ligy z Čelákovic 11:1. Zářila hlavně dvojice ofenzivních hvězd mužstva - Matyáš Bachmaier zapsal bilanci 2+4 a Tadeáš Chroust 3+2. V aktuální tabulce je Kladno sedmé.

Kanonýři Kladno - Orka Čelákovice 11:1, 1. liga florbalu, 7. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

„Zaslouženě jsme doma získali tři body. Jsem spokojený s některými pasážemi zápasu, ale taky jsem nespokojený se začátek třetí třetiny, kdy jsme se trochu ukolébali a přestali hrát to, co jsme chtěli. Naštěstí jsme se do toho dostali," hodnotil kouč Kladna Duša Přívara pro klubový server Kanonýrů.

Jeho tým byl lepší od úvodních minut, dobrou obranu hostů však překonali až ke konci první části Veselý s Čikou. Ještě ve druhém dějství se Orka držela pevné obrany a dohrávání soubojů, ale i tak inkasovala a Kladno vedlo už 5:1. V poslední části už před slabší úvod excelovalo.

Zdroj: Youtube

Autor prvního hattricku v dresu Kladna, kam v létě přestoupil z Mladé Boleslavi, Tadeáš Chroust, byl rád, že tým bral duel zodpovědně. "Protože poslední tři utkání se nám výsledkově nepovedla, i když hra nebyla špatná. Trpělivou hrou jsme si soupeře připravili a ve třetí třetině jsme to konečně prolomili a celkem jednoznačně vyhráli," těšilo Chrousta.

Zdroj: Bohumil Kučera

Dušan Přívara doplnil, že mužstvo má pořád na čem pracovat. "Měli bychom víc těžit z šancí, které nám soupeř nabídne, abychom byli víc v klidu,“ přeje si trenér Kanonýrů.

Kanonýři Kladno - Orka Čelákovice 11:1

Branky a asistence: 17. Veselý (Tad. Chroust), 20. Čika (Tomášek), 26. Bachmaier (Tad. Chroust), 31. Blažej (Novák), 39. Tad. Chroust (Bachmaier), 45. Šefčík (Bachmaier), 47. Tad. Chroust (Bachmaier), 50. Fojtík, 57. Tad. Chroust (Bachmaier), 59. Bachmaier, 60. Fojtík (Janda) - 30. Strnad (Čáp). Rozhodčí: Starý, John. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Třetiny: 2:0, 3:1, 6:0. Střely: 34:17. Diváků: 185.

Kanonýři: Melega (Janoušek) – Veselý, Šefčík, Svačinka, Stůj, Kuchynka, Tomášek – Hübner, Bachmaier, Chroust Tad. – Janda, Pfaur, Fojtík – Blažej, Čika, Novák - Prudil, Procházka.