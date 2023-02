Kanonýři měli pozici zjednodušenou. Jindy výtečný Chomutov měl letos ještě bídnější formu než Kladno a ví, že ho čeká play-down o udržení. I tak šel brzy do vedení, ale domácí nepanikařili. Veterán Louvar po chytré přihrávce Nováka vyrovnal a od druhé třetiny už Kanonýři začali skládat z korálků rozhodující náskok. Dařilo se Jandovi, který připravil branky pro Veselého a pak také Bohuslávkovi, jenž pěkně vypálil. Když ve třetí třetině opět Janda oslovil Prudila, zdálo se rozhodnuto, ale domácí jasně ukázali, v čem se musí do předkola zlepšit.

Třemi naprosto zbytečnými vyloučeními v posledních osmi minutách zadělali na drama, ale nakonec inkasovali jedinkrát a pak sami udeřili Fišerem při power-play hostů.

„Je to úleva, mohli jsme si to uhrát už ve Znojmě, ale na druhou stranu je dobře, že jsme takhle těžký zápas odehráli. Může nás povzbudit do předkola, protože v něm chceme určitě uspět, postoupit do čtvrtfinále a pak dál a dál,“ říkal po utkání Dominik Janda, právem zvolený nejlepším hráčem zápasu.

Ukradený gól nevadil, Kladno přejelo Plzeň i bez něj. A dál žije svůj sen

Kladenský odchovanec byl nějaký čas mimo kvůli zranění nohy a vrátil se do sestavy teprve v minulém kole ve Znojmě, kde se ještě necítil dobře. S Chomutovem to už byla jiná liga, zapsal tři krásné asistence!

„Vážím si toho, ale mnohem víc si vážím týmového výkonu, ten vyhrává play-off zápasy. Sám ještě budu muset formu trochu ladit, ale oproti zápasu se Znojmem jsem se cítil mnohem lépe a věřím, že do play-off to bude z mojí strany ještě lepší, abych mohl týmu pomoci,“ přeje si.

Kanonýři Kladno - DDQ Florbal Chomutov 5.3, 1. liga mužů, 26. kolo, 18.02.23Zdroj: Bohumil KučeraKanonýři si podle útočníka na Severočechy věřili, ale nenechali nic náhodě. „Věděli jsme, co umíme a že když to budeme předvádět celých šedesát minut, tak vyhrajeme. Celý týden jsme se speciálně na Chomutov a jeho hru připravovali. Ničím nás nepřekvapili a to byl možná jeden z klíčů k dnešnímu úspěchu,“ popisoval.

I on ovšem přiznal, že závěr ze strany Kladna povedený nebyl, hlavně vyloučení si v další fázi soutěže už nemůže mužstvo dovolit, obzvlášť ne tak „pitomá“.

„Na vyloučení si musíme dát v předkole velký pozor, tam budou přesilovky a obecně speciální formace rozhodovat. Musíme hrát tak jako na konci druhé třetiny, kdy jsme kontrolovali hru a Chomutov vůbec nepouštěli do tlaku,“ radí Janda.

Koho Kladenští do předkola vyfasovali, to se Kanonýři dozvěděli po utkání. Bude o příčku lépe postavená osmá Plzeň. Dominik Janda žádného protivníka neupřednostňoval. „Pokud chceme postoupit, stejně musíme porazit kohokoliv,“ usmál se sobotní kladenský hrdina.

Ale to byli vlastně tentokrát všichni kluci v modro-bílo-červené kombinaci.

Kanonýři Kladno - Chomutov 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).



Branky a asistence: 5. Louvar (Novák), 21. Veselý (Janda), 34. Bohuslávek (Janda), 48. Prudil (Janda), 60. Fišer (Ponomarev) - 3. Manas (Šarša), 56. Dolejší (Martin). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Střely: 26:18. Diváků: 139.



Kanonýři: Ponomarev – Stůj, Šefčík, Hübner, Veselý, Matějka – Novák, Ullmann, Louvar – Prudil, Janda, Bohuslávek – Höffer, Chroust, Fišer. Trenér: Přívara.